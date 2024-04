I tifosi del Barcellona pensano sia il bus del PSG e lanciano di tutto: ma era quello del Barça Attimi di tensione prima del ritorno dei quarti di Champions League. Come è stata mai possibile una cosa del genere? La confusione s’è creata per un motivo assurdo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La cantonata presa dai tifosi del Barcellona a pochi istanti dal ritorno dei quarti di Champions League contro il Paris Saint-Germain è stata clamorosa. Hanno scambiato il bus della loro squadre per quello dei francesi lanciando di tutto contro il convoglio. La tensione può giocare brutti scherzi. E con l'adrenalina in circolo il rischio di commettere delle sciocchezze è massimo. Quella dei sostenitori catalani è stata tragicomica, grottesca: ovvero, quando la realtà supera ogni finzione cinematografica ed è molto più efficace.

Come è stata mai possibile una cosa del genere? La confusione s'è creata quando, alla notizia dell'arrivo del pullman, sono state accese tante torce da creare una cortina fumogena così fitta da rendere la visibilità precaria, quasi nulla. Ecco perché quando il veicolo che trasportava i catalani e il loro staff è arrivato nella zona immediatamente adiacente allo stadio è stato bersagliato con petardi, razzi pirotecnici e oggetti di vario tipo. Del corredo accessorio di ‘lucida follia' fanno parte anche gli immancabili cori di scherno e intimidatori. Peccato, però, che a recepirli siano stati i giocatori del Barcellona e non quelli del Paris Saint-Germain.

Non è stato l'unico momento di pericolosa agitazione vissuto alla vigilia della sfida. Nel pomeriggio gruppi di supporter di casa e dei transalpini sono venuti a contatto. S'è trattato di scaramucce, non di veri e propri incidenti. Ma in quel caos è stato bloccato un ultras per il reato di lesioni e danneggiamenti. L'arresto è avvenuto nella zona di Creu Coberta e Plaza de Espanya: a essere prelevato dagli agenti è stato un tifoso ospite per il ferimento di un blaugrana.

Il servizio d'ordine e di sicurezza predisposto in occasione dell'incontro è imponente, nel dispositivo sono state adottate tutte le misure necessarie per scongiurare violenti scontri: allo stadio sono circa 3000 i fans arrivati da Parigi, tra cui 400 quelli ritenuti più caldi e pericolosi; 50 mila nel complesso il numero di persone accorse per assistere al match.

La posta in palio è alta, in ballo c'è la qualificazione alle semifinali di Champions e una vittoria (con tanto di passaggio del turno) che potrebbe addirittura spingere la squadra di Xavi al Mondiale per Club. All'andata il successo per 3-2 ha messo gli iberici in posizione privilegiata ma in match del genere, di questo livello, nulla può essere dato per scontato sulla carta.