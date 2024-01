Lecce-Juventus dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Sassuolo è la partita delle 18 di oggi domenica 21 gennaio. Diretta TV e streaming su DAZN, le ultime notizie sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Lecce-Juventus è la partita della 21a giornata di Serie A. Fischio d’inizio in orario alle 20:45 allo stadio Via del mare oggi domenica 21 gennaio con diretta TV e streaming su DAZN. La squadra di Allegri reduce da 4 vittorie consecutive, ultima quella su Sassuolo vuole approfittare degli impegni dell’Inter in Supercoppa per prendersi il primo posto nella classifica di Serie A. Lecce che dopo un punto in 4 partite sogna l’impresa contro la Juve. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Dove vedere Lecce-Juventus in TV su Sky o DAZN

Dove vedere Lecce-Juve in TV? La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e quindi visibile sia su Smart TV, che su Tv tradizionali grazie all'ausilio di particolari dispositivi. Gli abbonati Sky che hanno aderito all'offerta per Zona DAZN potrebbero vedere il match sul canale 214. Telecronaca di Edoardo Testoni, con il commento di Massimo Ambrosini

Lecce-Juventus, dove vederla in streaming

Lecce-Juventus sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN in esclusiva. Possibile dunque vedere il match sfruttando una buona connessione internet, su smartphone, tablet, notebook e compouter. Nessuna diretta su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni di Lecce-Juventus

Juventus a Lecce con il solito 3-5-2, con Vlahovic in attacco e la conferma di Yildiz, favorito su Chiesa non al top. In mediana torna titolare McKennie, con Locatelli e Rabiot con Kostic e Danilo ai loro fianchi. Lecce con il tridente formato da Oudin, Krstovic, Almqvist. Le formazioni:

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Almqvist. Allenatore: Roberto D'Aversa.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.