Leao svela il retroscena della foto virale con i 7 giocatori del Napoli: “Io non avevo capito”

Di Milan-Napoli se n'è parlato tantissimo. Non poteva essere altrimenti. Allegri ha battuto Conte, Pulisic è stato superlativo, come la fase difensiva dei rossoneri. Mentre il Napoli ha perso per la prima volta in campionato, la prima dopo sette mesi, con corredo di polemiche, per De Bruyne non contento della sostituzione e per la coesistenza tra KDB e McTominay. Leao non ha dato un grande contributo, è tornato in campo dopo oltre un mese, ma ha rubato la scena per un'immagine che è diventa virale, e che ha dato il là a una serie di meme e di clamorose suggestioni. Di quella foto ne ha parlato anche il calciatore portoghese.

L'immagine di Leao inseguito da 7 calciatori del Napoli

Si dice che a volte un'immagine vale più di mille parole. In questo caso c'è un'immagine alla quale in molti hanno dato un significato differente. I fatti: virale è diventata l'immagine di Leao inseguito da sette calciatori del Napoli, che stavano cercando di stopparlo. C'è chi ha paragonato quel momento, o meglio quella foto a una storica di Maradona con l'Argentina, chi a una foto di Messi con l'Argentina. C'è stato chi ha criticato il posizionamento dei calciatori del Napoli in campo, sbagliando. Perché erano gli ultimi minuti c'era un corner per i partenopei e il Milan in contropiede ha lanciato Leao inseguito da sette calciatori, che galoppavano cercando di stopparlo.

Leao: "Ho visto Gutierrez, poi ho capito che erano in 7 contro di me"

Di quel momento ne ha parlato proprio lui, Rafael Leao che sorridendo su Twitch ha commentato quell'immagine: "La partita con il Napoli è stata difficile, poi in 10! Io ero al rientro, non giocavo da un mese, è stata dura. Ho provato a fare qualcosa, ma non è stato semplice. Ho avuto quel contropiede ma non mi ero reso conto che il Napoli stava rientrando con tutti quei calciatori che mi inseguivano. Ho visto solo Gutierrez, poi ho capito che erano in 7 contro di me".

Poi ha chiuso il discorso su quel momento dicendo di aver fatto uno screenshot e di averlo salvato, in fondo è qualcosa di difficilmente ripetibile: "Se fossi stato al 100 percento sarebbe andata meglio. Però ora mi alleno per bene sul fiato e torno. Intanto ho lo screenshot nella mia galleria".