Leao scatenato sui social in tribuna durante Milan-Frosinone: si toglie un sassolino in diretta Rafael Leao scatenato sui social in tribuna durante Milan-Frosinone. Difende a spada tratta i compagni e si toglie anche un sassolino contro chi si era lasciato andare a critiche eccessive.

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rafael Leao ha assistito alla partita tra il Milan e il Frosinone da spettatore. L'attaccante portoghese ancora ai box per infortunio, era allo stadio e ha potuto così gioire dal vivo per il successo dei rossoneri. Non è stato con le mani in mano Leao che durante l'incontro ne ha approfittato per utilizzare i social. Ha dimostrato il suo attaccamento alla maglia e soprattutto il forte feeling con i compagni. A tal proposito il lusitano ha replicato polemicamente al giornalista Massimo Marianella molto critico su Jovic.

Il serbo è stato il protagonista della vittoria del Milan grazie al gol che ha sbloccato la gara. Prima marcatura in rossonero per l'ex Fiorentina che dunque si è tolto un peso importante dopo le critiche delle scorse settimane. Proprio Marianella commentando il suo possibile impiego da titolare contro il Frosinone aveva dichiarato: "Se il Milan aspetta i gol di Jovic rischia di aspettare un po'". Detto, fatto. Rafael Leao dunque poco dopo la rete, direttamente da San Siro, ha ripostato la frase del popolare telecronista di Sky accompagnata da una faccina al contrario. Un modo per smentire ironicamente il giudizio di Marianella.

Ma questo non è stato l'unico contenuto pubblicato da Rafael Leao sui suoi profili social durante la partita del Milan, direttamente dalle tribune del Meazza. Oltre a difendere Jovic, l'attaccante ha voluto esaltare il compagno Mike Maignan. Come? Con una battuta per sottolineare il lancio millimetrico e chilometrico del portiere in occasione del gol di Pulisic: "Abbiamo un centrocampista in più". Per esaltare i piedi buoni del francese.

Leggi anche Pioli manda una stoccata ad Allegri dopo Milan-Frosinone: non lo nomina ma il messaggio è chiaro

Piazzato proprio a ridosso del campo poi Rafael Leao ha voluto rendere omaggio anche al suo amico Bennacer, rientrato in campo dopo un lungo infortunio (i due hanno seguito insieme anche le Finals di Torino, salutando Djokovic noto tifoso milanista). Immortalato, nelle sue storie di Instagram, il momento dell'ingresso sul terreno di gioco del centrocampista, con tanto di cuori. Insomma pur non giocando Leao si è mostrato attivissimo nel garantire comunque una forma di sostegno al Milan, anche attraverso i social network.