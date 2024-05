video suggerito

Leao in Arabia Saudita, offerta spropositata dall’Al Hilal: il Milan non potrà intervenire Il club saudita è pronto a pagare per intero la clausola rescissoria di Leao e liberarlo dal Milan senza nessuna trattativa: in Arabia Saudita si preparano per un colpo senza precedenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La notizia bomba dell'estate potrebbe essere il trasferimento di Rafa Leao in Arabia Saudita: anche quest'anno la campagna acquisti dei club sauditi sarà enorme e coinvolgerà diversi grandi nomi del calcio europeo. Questa volta l'Al Hilal ha messo gli occhi sul talento del Milan ed è disposto a pagare ai rossoneri una montagna di soldi per strapparglielo subito, senza nessuna trattativa.

Secondo quanto riportato da O Jogo la squadra di Jorge Jesus è pronta a pagare la clausola di 175 milioni di euro per liberare il giocatore, senza neanche intavolare una trattativa con il Milan che sarebbe così costretto a liberarlo senza battere ciglio se il giocatore dovesse accettare il trasferimento. Si tratta di una mossa inaspettata ma con un fine ben preciso: l'Al Hilal ha vinto il campionato ma vuole scrivere la storia cercando il successo anche nel Mondiale per Club 2025, il primo del nuovo format che raggruppa più strade.

Da qui nasce l'obiettivo di creare una squadra forte e competitiva con tanti nomi altisonanti, a partire proprio da Leao. La presenza dell'allenatore in panchina potrebbe essere un incentivo: Jorge Jesus ha allenato il giocatore allo Sporting, ha un buon rapporto con lui e potrebbe rappresentare una sorta di garanzia per incoraggiarlo ad accettare l'offerta. In ogni caso si tratterebbe di un'operazione senza precedenti, a partire dal costo della clausola fino ad arrivare allo stipendio offerto al giocatore che potrebbe toccare cifre esorbitanti.

L'Al Hilal fa sul serio per Leao: previsto l'incontro

Secondo il quotidiano portoghese non si tratta di un progetto campato in aria. La squadra saudita ha intenzioni molto serie, tanto che il padre del giocatore si recherà da solo in Arabia Saudita già la prossima settimana per poter negoziare il contratto. Leao potrebbe diventare il colpo più costoso della prossima estate che lo vedrà protagonista agli Europei con la maglia del suo Portogallo.

Ad assistere l'entourage di Leao nella trattativa ci sarà un suo connazionale, Mario Rui, un intermediario che ha nei suoi trascorsi già colpi di questo genere: il portoghese è imparentato con la famiglia reale e ha già avuto modo di sondare il terreno del mercato saudita giocando un ruolo fondamentale nell'arrivo di giocatori come Otavio e Neymar. Non nomi da poco, ai quali presto potrebbe aggiungersi anche Leao. E se l'Al Hilal dovesse pagare per intero la clausola del giocatore allora il Milan sarebbe costretto a liberarlo senza possibilità di replica, dicendo addio al suo campione dopo cinque stagioni insieme.