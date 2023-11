Leao esce per infortunio in Lecce-Milan, problema muscolare per lui: tegola per Pioli dopo 10 minuti Tegola Milan dopo 10 minuti a Lecce: Leao si ferma su uno scatto per un problema muscolare. Al suo posto entra Okafor.

A cura di Vito Lamorte

Rafael Leao si ferma per un problema muscolare dopo 10 minuti di Lecce-Milan. Entra Okafor al suo posto. Brutta notizia per Stefano Pioli a pochi minuti dall'inizio del match dello stadio Via del Mare.

Il numero 10 dei rossoneri ha sofferto un problema alla coscia destra mentre correva sul lancio di Pobega: il calciatore portoghese ha alzato immediatamente bandiera bianca e ha subito fatto capire alla panchina che non poteva continuare.

Gli inviati a bordo campo di DAZN hanno riportato che quando Stefano Pioli ha chiesto a Leao quali fossero le sue condizioni, il calciatore avrebbe risposto: "Mi sono fermato subito". Questo fa tirare un sospiro di sollievo sia allo staff che ai tifosi, ma saranno gli esami a cui si sottoporrà il portoghese a definire le sue condizioni.

Naturalmente saranno gli esami che effettuerà nelle prossime ore a confermare se il portoghese sia riuscito ad evitare il peggio oppure no: inutile lanciarsi in diagnosi a caldo e senza avere riscontri tangibili.

Adesso bisogna capire cosa accadrà per quanto riguarda la convocazione della nazionale portoghese: Leao è uno dei due giocatori della Serie A, insieme al romanista Rui Patricio, ad essere stato convocato dal CT lusitano Roberto Martinez per le gare contro Liechtenstein e Islanda, valide per la qualificazione a Euro 2024.

Andranno valutate le condizioni fisiche del giocatore nelle prossime ore per capire se il Portogallo gli risparmierà il viaggio, anche perché è già aritmeticamente certo del primo posto nel girone J e per questo motivo potrebbe fare a meno di Leao senza troppe difficoltà.

Dopo la grande prestazione contro il PSG oggi c'era grande attesa per vedere se il numero 10 dava continuità a quelle straordinarie giocate ma il problema muscolare ha fermato il miglior calciatore del Milan e adesso i tifosi rossoneri attendono con il fiato sospeso il responso degli esami del giocatore portoghese.