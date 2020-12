Leo Messi ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Sexta' in cui ha parlato tanto e ha detto cose mai aveva rivelato finora. Il 10 del Barcellona è stato sincero e non si è nascosto nemmeno quando è stato chiamato a parlare di quello che è successo la scorsa estate. Dopo l'8-2 incassato dal Bayern Monaco, Messi comunicò che avrebbe voluto lasciare il club nel corso di quella sessione di mercato:

Sarei potuto andare via l'estate scorsa. Sapevo che se fossimo andati in tribunale avrei vinto io. Me lo hanno detto tanti avvocati. Ma non volevo lasciare il Barcellona in quel modo.

Messi ha parlato del suo futuro

Dalla minaccia al possibile addio al Barcellona è un attimo. E la ‘Pulce' serenamente ha parlato del suo futuro e ha detto che non vuole trattare con nessun club e la decisione la prenderà a bocce ferme, quando finirà la stagione:

Io non tratterò con altri club. Aspetterò la fine della stagione e a giugno deciderò.

Parole che interessano soprattutto il Paris Saint Germain e il Manchester City, le squadre che lo hanno corteggiato maggiormente e che avrebbero la forza economica per acquistarlo, ma parole che sono importanti anche per il Barcellona, che a marzo avrà un nuovo presidente che cercherà sicuramente di trattenerlo.

Il mio ciclo al Barcellona era finito

In quest'intervista Messi ha ricordato Maradona, scomparso a 60 anni lo scorso 25 novembre, e ha svelato che vorrebbe diventare direttore sportivo nel post calcio giocato, e ha detto che i suoi figli non volevano lasciare Barcellona:

Ho passato tutto l'anno a dire a Bartomeu che volevo lasciare il Barcellona, ma lui diceva sempre ‘no'. Pensavo fosse finito il mio ciclo, avevo bisogno di un cambiamento, anche se i miei figli dicevano che non volevano lasciare la città. Ma sapevo che quella era la cosa migliore per me. Mi sentivo come se fosse finito un ciclo.

Vorrei giocare nell'MLS

Infine il fenomenale calciatore sudamericano ha dichiarato che gli piacerebbe vivere un'esperienza negli Stati Uniti prima di finire la carriera, anche se non sa se questo sarà possibile: "Un giorno mi piacerebbe giocare negli Stati Uniti, è sempre stato uno dei miei sogni. Ma non so se succederà".