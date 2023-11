Le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli: le scelte di Mazzarri per la partita di Champions Il Napoli sarà ospite del Real Madrid per la quinta partita del girone C della Champions League 2023-2024. Le probabili scelte di formazione di Mazzarri, al ritorno europeo, per la sfida del Santiago Bernabeu.

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli scenderà in campo in casa del Real Madrid per la quinta partita del girone C della Champions League 2023-2024. Si gioca al Santiago Bernabeu mercoledì 29 novembre 2023 alle ore 21 con diretta TV e streaming su Amazon Video. Partita importantissima e dai mille significati: due su tutti il ritorno di Walter Mazzarri in una partita europea e la possibilità di strappare il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo.

I campioni d'Italia in carica sono padroni del proprio destino nonostante il pareggio casalingo contro l'Union Berlino: la vittoria del Real sul Braga ha messo nero su bianco la qualificazione aritmetica agli ottavi della squadra di Ancelotti e portato a 4 i punti di distacco tra gli azzurri e i portoghesi. Si tratta di un margine che i partenopei dovranno gestire bene nei prossimi impegni.

Il passaggio del turno potrebbe arrivare già al Bernabeu in caso di vittoria ma potrebbe bastare anche un pareggio, se il Braga non dovesse vincere contro l'Union Berlino. Nel caso in cui il Napoli perdesse, supererebbe la fase a gironi se anche i portoghesi uscissero sconfitti contro i tedeschi. Se non dovesse verificarsi nessuno di questi tre scenari, bisogna rimandare tutto al 12 dicembre, quando al ‘Maradona' sarà di scena il Braga per lo scontro diretto.

Walter Mazzarri, dopo la partita vinta/persa/pareggiata con l'Atalanta non dovrebbe cambiare molto. In porta ci sarà Gollini con la linea difensiva che sarà formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e uno tra Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Anguissa, Lobotka e Zielinski con Osimhen che torna dal 1′ con Politano e Kvaratskhelia nel tridente. Queste le probabili formazioni di Real Madrid-Napoli:

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Carvajal, Nacho Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Ceballos, Kroos; Bellingham; Joselu, Rodrygo. All. Ancelotti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.