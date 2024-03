Le partite di calcio oggi in TV, dove vedere gli spareggi di qualificazione agli Europei 2024 Polonia-Estonia e Galles-Finlandia sono le gare di spareggio di Euro 2024 del percorso A. Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda sono valide per il percorso B. Georgia-Lussemburgo e Grecia-Kazakhstan sono le gare del percorso C. Diretta TV su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Quella di oggi è una giornata molto importante per il destino di dodici nazionali che ambiscono a Euro 2024. Perché si disputano oggi sei partite valide per i playoff degli Europei 2024. Tecnicamente si tratta di sei semifinali. In campo ci sono anche Polonia, Ucraina, Israele e Georgia, che va a caccia di una qualificazione che sarebbe storica. Nessun incontro sarà trasmesso in diretta TV in chiaro.

Gli Europei inizieranno tra meno di tre mesi, esattamente il 14 giugno. Il grande evento si avvicina, i gironi sono stati già sorteggiati. Sono qualificate ventuno delle ventiquattro squadre che giocheranno la manifestazione. Martedì prossimo si consoceranno i nomi delle ultime tre. In bilico ci sono nazionali importanti, su tutte la Polonia, che è costretto a superare i playoff se vuole ancora una volta qualificarsi per gli Europei.

Playoff Euro 2024, le partite di oggi: gli orari TV

Cinque delle sei partite in programma si disputeranno alle ore 20:45. L'unica eccezione è rappresentata per motivi di fuso orario da Georgia-Lussemburgo, che inizierà prima e cioè alle ore 18. Con i georgiani che non disporranno dello squalificato Kvaratskhelia. In serata tocca alla Polonia di Lewandowski, favoritissima contro l'Estonia. Il percorso B ha le partite più equilibrate Bosnia-Ucraina e Israele-Islanda.

Giovedì 21 marzo

ore 18: Georgia-Lussemburgo (percorso C)

ore 20:45: Polonia-Estonia (percorso A)

ore 20:45: Galles-Finlandia (percorso A)

ore 20:45: Bosnia-Ucraina (percorso B)

ore 20:45: Israele-Islanda (percorso B)

ore 20:45: Grecia-Kazakhstan (percorso C)

Dove vedere gli spareggi degli Europei 2024 in TV, in streaming e in chiaro

Le partite di spareggio in programma oggi saranno trasmesse in diretta TV da Sky, tutte tranne Georgia-Lussemburgo. Le gare delle 20:45 andranno in onda in diretta gol, che quindi sarà utilissima per gli appassionati che vorranno seguire integralmente la serata. Diretta TV su Sky, sul canale 202 Sky Sport Calcio, e streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.