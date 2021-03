La Juventus si prepara già a vestire il futuro. I bianconeri stanno per terminare una stagione difficile, resa maggiormente negativa dopo l'eliminazione dalla Champions League per mano del Porto. La squadra di Pirlo è però pronta prendersi un ottimo piazzamento Champions, conquistare la Coppa Italia e riuscire a ricominciare al meglio il prossimo anno partendo da una base solida. Tra conferme, rinnovi e nuovi arrivi, il club si è però già portato avanti per ricostruire l'immagine della squadra con un nuovo look, diverso rispetto a quello visto negli anni precedenti.

Secondo quanto raccolto da footyheadlines.com la Juventus avrebbe già confermato le maglie Adidas per la nuova stagione 2021-22. La novità però non sta tanto sulla prima divisa, che ovviamente conferma le classiche strisce bianche e nere dopo due anni di interpretazioni diverse: prima il design metà e metà della scorsa stagione e poi le strisce pennellate che stanno accompagnando i bianconeri in questa annata. Quanto piuttosto alla fantasia scelta per la terza maglietta che si presenterà con una base gialla modello "Shock Yellow" con blocchi di colore blu.

La nuova maglia gialla della Juventus

Partiamo dalla prima maglietta. In termini di design, ci sono quattro strisce bianche e cinque nere sul davanti, sulle maniche e sulla parte bassa della schiena. A differenza dell'oro che ci si aspettava inizialmente, i loghi Adidas saranno di colore bianco. Insomma, solo piccoli dettagli che si differenziano dalla divisa che sta usando attualmente la Juventus per le partite casalinghe. La grande novità sta nel fatto che la maglia casalinga dei bianconeri per la prossima stagione, si collega al decimo anniversario del passaggio della squadra dal Delle Alpi al nuovissimo Allianz Stadium.

I pantaloncini della maglia di casa saranno bianchi, mentre saranno disponibili calzettoni neri o bianchi a seconda degli avversari. Anche il design del pallone avrò una grafica personalizzata sempre collegata a questo tema: "10 anni a casa" che si riferisce al decimo anniversario dell'apertura dell'allora Juventus Stadium all'attuale Allianz Stadium. La "A" è stilizzata per assomigliare all'iconico arco presente allo stadio.

Ma la grande novità della Juventus sarà la terza maglia. Negli ultimi anni è stata rosa, grigia, verde e anche giallo. Ecco proprio la base gialla è stato nuovamente scelta dalla società ma con qualche cambiamento sostanziale nello stile. Un design eccezionale con un colore definito "Shock Yellow". La parte anteriore e la parte bassa della schiena della maglia sono caratterizzate da blocchi di colore blu e giallo. Una striscia diagonale fa da sfondo al logo Adidas, che è di colore bianco per le strisce. Il logo Juventus blu sul petto a sinistra a completare il look. Il colletto così come i polsini delle maniche della terza maglia sono invece di colore blu, con quest'ultimo bordato di bianco.