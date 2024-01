Le feste sfrenate di Ronaldo e Beckham: “Riempivano l’idromassaggio con 50mila euro di champagne” Le rivelazioni scottanti in un programma di gossip spagnolo. La gola profonda delle feste dei calciatori racconta tutto quel che per anni è rimasto chiuso in un cassetto. “Arrivavano anche autobus carichi di donne”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Anni ruggenti. Di notti brave fin quando ce n'è. Di autobus di donne che arrivano alle feste alcoliche. Di party notturni tirati fino all'alba con oltre 600 invitati. Di champagne che scorre a fiumi. E no, non versato nei calici ma nelle vasche idromassaggio nelle quali Ronaldo il Fenomeno e David Beckham s'immergevano in dolce compagnia, per lasciarsi solleticare dalle bollicine e sentire lo strano effetto che fa.

A più di vent'anni di distanza da allora il venticello del gossip soffia via la cenere e porta alla luce cose che era meglio non far sapere, ricordi che sembravano persi nel tempo, storie di tradimenti e di bagordi nel solco del più classico copione che prende le due S (sesso e soldi) e le scolpisce nella vita privata (nemmeno tanto) dei calciatori più noti.

È su Telecinco che svelano i dettagli più licenziosi di quella dimensione in cui tutto sembra possibile per la stato d'ebbrezza che regala il denaro e la sensazione di poter comprare tutto quel che vuoi. Basta uno sciocco di dita e alla porta della suite arrivano camerieri trafelati che sui carrelli trasportano decine di bottiglie di Moet per la soddisfazione del cliente e dei suoi vizi.

"Ronaldo e Bekcham hanno ordinato bottiglie di Moet – dice la gola profonda, che tira fuori dal cassetto quel che tutti conoscevano e molti hanno preferito tacere a lungo -. Non volevano berle ma solo riempire le vasche idromassaggio".

Quanto costava quella eccentrica trasgressione? "Arrivavano a spendere anche fino 50mila euro solo per quello. Tanto si fermavano quando la capienza era ormai colma. E non era questione di una notte sola. Ogni volta che lo chiedevano, venivano accontentati".

E se non bastava lo champagne si passava anche ad altro. "A volte erano utilizzate altre bevande frizzanti, come il sidro. Erano sempre ben accompagnati da ragazze molto carine che invitavano in albergo". Era il modo migliore (o peggiore che dir si voglia) per battezzare il bicchiere della staffa.

Nulla rispetto a quanto accadde in occasione del 27° compleanno del calciatore brasiliano che realizzò "una delle feste più incredibili di sempre" per tutto quanto la caratterizzò. Si protrasse per 3 giorni nella residenza a La Moraleja (un ricco quartiere residenziale nell'area metropolitana di Madrid) e fu qualcosa di pazzesco: c'erano almeno 600 persone ma il pezzo ‘forte' di quell'evento fu un altro. Ne parlò all'epoca un altro calciatore del Real Madrid, Ivan Helguera: "Andai a quella festa con mia moglie ma a un certo punto andammo via perché iniziarono ad arrivare autobus carichi di donne".