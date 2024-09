video suggerito

Le condizioni di Maignan dopo l'infortunio durante Milan-Liverpool: resta in dubbio per il derby Mike Maignan ha subito un duro colpo durante Milan-Liverpool di Champions. Il portiere rossonero ha fatto preoccupare il popolo rossonero specie in vista del derby contro l'Inter. Oggi si è sottoposto a esami strumentali che hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a Fonseca.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'immagine di Mike Maignan che si copre la testa con la maglietta, quasi in lacrime, ha fatto preoccupare i tifosi del Milan durante la sfida di Champions contro il Liverpool. Il portiere francese ha subito un calcio fortuito da Tomori nel tentativo di contrastare un attaccante dei Reds. L'estremo difensore francese è rimasto a terra per diversi minuti sottoposto alle cure dei sanitari. Dopo un po', nonostante le sollecitazioni dei compagni di squadra che lo invitavano a stringere i denti, Maignan è stato sostituito dal giovanissimo Torriani.

C'era molta apprensione per capire l'entità del suo infortunio, specie in ottica del derby che i rossoneri giocheranno contro l'Inter il prossimo weekend. Ebbene Maignan ha fatto dei controlli nella giornata di oggi. Tutti temevano che ci potesse essere un lungo stop e invece non c'è stata nessuna lesione, si tratta solamente di una forte contusione alla coscia destra. Il portiere dunque rimane in dubbio per il derby contro l'Inter però già il fatto che sia stato scongiurato un lungo stop è una notizia positiva per i rossoneri che possono tirare un sospiro di sollievo.

La smorfia di dolore di Maignan dopo il colpo subito da Tomori.

L'unica opzione certa per il Milan in caso di eventuale forfait di Maignan nel derby contro l'Inter è rappresentata proprio da Torriani. Il portierino dei rossoneri si era messo in evidenza nel corso delle amichevoli che precedono il campionato in estate anche in virtù del fatto che a fine luglio il Milan ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Sportiello. Di fatto il secondo portiere del Diavolo è anch'egli out per infortunio e tornerà solamente a novembre in campo. Insomma, una situazione non facile per Fonseca già alle prese con un clima non proprio leggero.

La serata di Maignan contro il Liverpool in Champions

Maignan in porta e recuperato per la sfida contro la squadra di Simone Inzaghi sarebbe già una notizia importante per il Milan. Il portiere francese, nel corso della partita contro il Liverpool, ha prima subito un fastidio muscolare, poi un altro stop per un problema alla gamba sinistra. Insomma, una partita, quella contro il Liverpool, che di certo vorrà dimenticare facilmente Maignan autore anche di un'uscita non proprio perfetta per il gol di testa dei Reds da calcio d'angolo.