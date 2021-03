La Lazio dimentica la Champions, lascia alle spalle la doppia sconfitta contro il Bayern Monaco e conquista a Udine una vittoria che vale una boccata d'ossigeno. È di Marusic la rete decisiva che arriva nel primo tempo. I legni negano a De Paul l'opportunità del pareggio e poi a Immobile quella del raddoppio. La classifica dei biancocelesti non è esaltante (sono a -6 dalla zona Champions, gap accumulato pagando dazio per lo sforzo negli impegni di Coppa) ma il successo in Friuli rimette in carreggiata la formazione di Simone Inzaghi. L'Atalanta ha un altro passo e sembra aver blindato la quarta posizione ma un finale di stagione privo di altri impegni infrasettimanali concede ai capitolini l'opportunità di giocarsi il tutto per tutto.

A fare la partita sono gli ospiti che mantengono possesso palla e bandolo del gioco mentre i bianconeri friulani puntano tutto sulle accelerazioni improvvise di De Paul e alla capacità di Llorente di cercare la profondità. La superiorità dei biancocelesti è testimoniata anche dalle cifre: effettuano un numero maggiore di tiri (17 a 9) di cui ben 9 nello specchio della porta (3 per i friulani), conquistano un numero maggiore di calci d'angolo (11) e mettono a referto almeno 4 occasioni da rete. Quanto all'Udinese, non gioca male né rinuncia a giocare. Anzi, a guardare le statistiche la squadra di Gotti ha il merito di produrre una mole di azioni inferiore ma di rendersi ugualmente molto pericolosa: 2 le grandi occasioni create, altrettante quelle mancate… proprio come la Lazio. La differenza è tutta nella mancata precisione delle conclusioni.

Vittoria meritata per i biancocelesti, con Reina che compie un paio di interventi decisivi. Sconfitta che non penalizza troppo i bianconeri friulani la cui posizione di classifica appare abbastanza tranquilla rispetto alla bagarre che vede coinvolti Torino, Parma, Cagliari e Crotone alla luce degli ultimi risultati.