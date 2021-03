Daniel Guerini è morto tragicamente in un incidente stradale mercoledì 24 marzo, la sua vettura, una Smart, si è schiantata contro una Mercedes e purtroppo il 19enne calciatore della Primavera della Lazio ha perso la vita. Una tragedia vera che ha sconvolto anche tutto il mondo del calcio. Lo hanno ricordato in tanti con affetto questo ragazzo di grande talento che la Lazio aveva ripreso dal Torino pochi mesi fa. Prima e dopo la partita della Nazionale con l'Irlanda del Nord c'è stato un omaggio sentito anche da parte del c.t. Roberto Mancini e di Ciro Immobile, il simbolo della Lazio che conosceva personalmente quel ragazzo.

Le parole del tecnico Menechini: "Daniel è con noi"

La Lazio ha espresso nei minuti successivi alla tragedia il proprio cordoglio, poi c'è stata una dichiarazione ufficiale del presidente Lotito, mentre nelle scorse ai microfoni di Lazio Style Radio è intervenuto Leonardo Menichini, navigato uomo di calcio (è stato giocatore, poi per anni vice di Mazzone e da tempo è allenatore in prima). Menichini da un anno e mezzo è il tecnico della Primavera della Lazio, Guerini lo conosceva bene e naturalmente è sconvolto per l'accaduto: