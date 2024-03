Lazio-Milan dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Lazio-Milan è il match valido per la 27a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Sarri e quella di Pioli si giocherà oggi, venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Lazio-Milan è il match valido per la 27a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Stefano Pioli si giocherà oggi, venerdì 1 marzo, a partire dalle ore 20:45 allo stadio Olimpico. I biancocelesti arrivano a questa sfida dopo aver perso al Franchi contro la Fiorentina 2-1 nell'ultimo turno di campionato nonostante l'iniziale gol di vantaggio segnato da Luis Alberto.

I rossoneri invece hanno pareggiato 1-1 in casa a San Siro contro l'Atalanta puniti da un rigore di Koopmeiners dopo l'iniziale 1-0 realizzato da Leao. Una partita importante soprattutto per la corsa Champions delle squadre che al momento vede la Lazio con 40 punti distante ben 8 lunghezze dal Bologna quarto con 48. I rossoneri sono invece terzi dietro alla Juventus con 53 punti a -4 dai bianconeri secondi alle spalle dell'Inter. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Lazio-Milan

Quando si gioca: venerdì 1 marzo 2024

Orario: 20:45

Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

Canale TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 27ª giornata

Dove vedere Lazio-Milan in diretta TV

Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su DAZN. Tutti coloro sono in possesso di un abbonamento potranno assistere alla partita direttamente attraverso l'app presente su smart tv. Basterà accedere con le proprie credenziali e sintonizzarsi all'evento dedicato. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Dario Mastroianni con il commento tecnico di Dario Marcolin.

Lazio-Milan dove vederla in streaming

La partita tra Lazio e Milan sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sempre su DAZN. Per assistere alla sfida con questa modalità basterà scaricare l'app anche su dispositivi mobili come smartphone e tablet o in alternativa collegarsi al sito di DAZN accedendo con le proprie credenziali.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Milan

Nella Lazio torna Zaccagni a disposizione di Sarri ma il posto dal 1′ se lo dovrà giocare con Isaksen. Gila in difesa dopo la squalifica con Romagnoli al suo fianco. Il tecnico biancoceleste non avrà a disposizione gli infortunati Patric e Rovella.

Nel Milan invece Pioli ritrova Calabria che sarà titolare a destra con Pulisic, Leao e Loftus-Cheek confermatissimi alle spalle di Giroud in attacco. Con Reijenders titolare Adli scivola in panca. Jovic sconta l'ultima giornata di squalifica.

Lazio (3-4-1-2): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Sarri.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.