Lazio-Inter dove vederla in TV su Sky o DAZN: canale, streaming e formazioni La Lazio di Sarri ospita l’Inter di Inzaghi nel big match dell’ottava giornata di Serie A. La partita è programma oggi, sabato 16 ottobre 2021 alle ore 18.00 allo stadio Olimpico e sarà visibile in diretta TV e streaming su DAZN. Inzaghi si affida alla coppia d’attacco Dzeko-Lautaro. Sarri senza Acerbi, in attacco punta sul tridente Anderson-Immobile-Pedro. Tutte le informazioni sulla partita, dalle formazioni alla diretta TV e streaming.

A cura di Vito Lamorte

Lazio–Inter, dove vedere la partita in diretta TV e streaming

Lazio-Inter è il big match dell'ottava giornata della Serie A 2021/2022. La partita tra la squadra di Sarri e quella di Inzaghi è in programma oggi sabato 16 ottobre 2021 allo stadio Olimpico di Roma con fischio d'inizio alle ore 20.45. Il match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Dazn. Allo stadio Olimpico Simone Inzaghi sfida la sua vecchia squadra con l’obiettivo di portare a casa i tre punti e mettere pressione a Milan e Napoli, che precedono i nerazzurri in classifica. I ragazzi di Maurizio Sarri non vivono un buon periodo dopo la brutta sconfitta col Bologna.

Inzaghi difficilmente farà a meno della coppia d'attacco titolare, Dzeko-Lautaro, e sulla corsia di destra tornerà Darmian al posto di Dumfries. Nessuna modifica nel blocco difensivo, con Skriniar-de Vrij-Bastoni, e in mezzo al campo. Durante la partita, potrebbe trovare spazio anche Sensi che rientra dopo un mese di stop. Sarri non avrà a disposizione Acerbi, che è squalificato per 2 turni, e punta sul tridente Felipe Anderson, Immobile e Pedro per mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra.

Partita: Lazio-Inter

Lazio-Inter Quando si gioca: sabato 16 ottobre 2021

sabato 16 ottobre 2021 Dove si gioca: stadio Olimpico, Roma

stadio Olimpico, Roma Orario: 18.00

18.00 Canale TV: DAZN

DAZN Diretta streaming: DAZN

DAZN Competizione: Serie A, 8a giornata

Dove vedere la partita in TV su DAZN o Sky

Quello tra Lazio e Inter è uno dei match clou dell'ottava giornata del campionato di Serie A 2021-2022 e verrà trasmesso in diretta TV e in esclusiva da DAZN. Si potrà vedere la partita abbonandosi alla piattaforma e cercando l'evento sulla home dopo aver effettuato l'accesso. Per vedere la gara in televisione bisogna avere a disposizione una console PlayStation 4 o 5 oppure una Xbox ma si può collegare la smart tv a device quali Amazon Firestick o Google Chromecast.

Le probabili formazioni di Lazio-Inter

Sarri non avrà a disposizione Acerbi, squalificato dopo l'espulsione di Bologna, e al suo posto Patric. Marusic e Hysaj sulle corsie laterali. In mezzo al campo Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto mentre non si tocca il tridente Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

Inzaghi non rischia Lautaro e dall'inizio in avanti schiera il tandem Dzeko – Perisic. L'Inter non cambia il blocco difensivo composto da Skriniar, de Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic. Sulle corsie laterali Darmian e Dimarco, mentre in mezzo al campo ci saranno Barella, Brozovic e Calhanoglu.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Allenatore: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco, Dzeko, Perisic. Allenatore: Inzaghi.

Dove vederla in streaming

Lazio-Inter è un'esclusiva di DAZN e potrà essere vista in streaming solo sui canali della piattaforma che detiene i diritti della trasmissione in chiaro della Serie A 2021-2022. Dopo aver effettuato l'iscrizione e inserito le credenziali si potranno vedere i contenuti sia i dispositivi mobili abituali (smartphone, tablet, notebook) che fissi (pc, smart tv compatibile).

A che ora si gioca

La sfida tra la squadra di Maurizio Sarri e quella di Simone Inzaghi si gioca oggi sabato 16 ottobre 2021 e il fischio d'inizio è fissato per le ore 18.00.