Lazio corsara a Torino, Guendouzi e Cataldi decidono il recupero di Serie A: Sarri rivede l'Europa

La Lazio batte 2-0 il Torino in trasferta nel recupero della 21ª giornata della Serie A 2023-2024 e rilancia le proprie ambizioni per un posto in Europa nella prossima stagione salendo al settimo posto in classifica a cinque punti dalla zona Champions.

Una vittoria, quella della formazione di Maurizio Sarri, arrivata al termine di un match in cui per lunghi tratti i biancocelesti hanno sofferto la grande dinamicità dei granata trascinati da un Bellanova in grande serata. Era stato infatti il terzino ex Inter ad innescare dopo appena cinque minuti di gioco Sanabria la cui cocnlusione di prima intenzione si è stampata sul palo, così come era stato lui a dare il là alle altre due clamorose occasioni da gol sventate da un attentissimo Provedel create dagli uomini di Juric in un primo tempo i cui i padroni di casa avrebbero meritato il vantaggio.

Rientrata in campo dopo l'intervallo però la Lazio riesce ad invertire l'inerzia della partita con uno-due nello spazio di sei minuti che stende definitivamente il Torino che vede così materializzarsi la prima sconfitta del 2024: al 51′ su una ripartenza e un illuminante tracciante di Luis Alberto arriva il gol che rompe l'equilibrio con Guendouzi che con un diagonale da dentro l'area di rigore batte Milinkovic-Savic e regala a sorpresa il vantaggio alla formazione ospite, al 56′ sugli sviluppi di una rimessa laterale è ancora lo spagnolo a trovare appostato appena fuori area Cataldi che calcia con grande precisione con il pallone che finisce in rete dopo aver toccato il palo.

Il gol del momentaneo 0-2 realizzato dal centrocampista romano taglia le gambe ai piemontesi che, nonostante la reazione d'orgoglio, nel prosieguo non riescono a trovare quella rete che avrebbe riaperto la partita nemmeno quando Gila si becca il secondo cartellino giallo di serata per un duro intervento su Zapata appena fuori dalla sua area di rigore lasciando dunque in dieci uomini la Lazio. Una superiorità numerica nel finale che però i granata non riescono a sfruttare trovandosi così a dover fare i conti con la prima sconfitta del 2024 e il secondo K.O. interno del proprio campionato (l'unica ad uscire con i tre punti dall'Olimpico Grande Torino prima della Lazio in stagione era stata solo la capolista Inter lo scorso ottobre).