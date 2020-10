La Lazio ha ufficializzato le liste dei giocatori a disposizione di Simone Inzaghi per la Serie A e la Champions League. Tra le scelte più clamorose c'è l'esclusione di Stefan Radu dall'elenco per il campionato mentre il difensore romeno è presente solo nell'elenco presentato alla Uefa. Il calciatore classe 1986 ha accusato un fastidio ai flessori, che poi si è rivelato una lesione, domenica nella sfida con l'Inter e non sarà a disposizione del suo allenatore per un po': il difensore biancoceleste oggi sarebbe stato al centro medico Paideia per ulteriori controlli e, da quello che risulta, rischia uno stop di almeno un mese.

Rimangono fuori da entrambi gli elenchi anche Senad Lulic, che sta ancora guarendo da un problema alla caviglia, e Bastos. Nella lista per la Serie A sono stati inseriti Vavro e Anderson. Il regolamento della Serie A prevede che la l'elenco può essere modificato una sola volta, e soltanto per due giocatori, da questo momento fino al mese di gennaio mentre la modifica delle liste Uefa sarebbe possibile solo a gennaio in caso di qualificazione per le gare a eliminazione diretta. Questi i giocatori inseriti dal club capitolino nella lista della Lega Serie A:

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Anderson, Fares, Hoedt, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Vavro

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi.

Nell'elenco dei giocatori che possono essere utilizzati in Champions League il nome di Radu c'è ma non è presente Vavro. Questa la lista definita da Simone Inzaghi e Ighli Tare:

Portieri: Reina, Strakosha

Difensori: Acerbi, Anderson, Fares, Patric, Hoedt, Lazzari, Marusic, Luiz Felipe, Radu

Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Parolo, Pereira

Attaccanti: Caicedo, Correa, Immobile, Muriqi