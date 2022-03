L’avversario viene espulso, Grealish è furioso e chiede all’arbitro di cambiare la sua decisione Un episodio molto particolare ha visto protagonista Jack Grealish nella fase finale del primo tempo dell’amichevole tra Inghilterra e Costa d’Avorio.

A cura di Vito Lamorte

L'Inghilterra ha strappato il suo biglietto per i Mondiali 2022 già lo scorso autunno e in questi mesi Gareth Southgate sta cercando di valorizzare più uomini possibili in vista della Coppa del Mondo. In questa sosta la nazionale dei Three Lions è stata impegnata in due amichevoli: la prima contro la Svizzera, vinta 2-1, e la seconda con la Costa d'Avorio, battuta con un netto 3-0.

Gli inglesi non hanno avuto problemi contro Les Éléphants e le reti di OIlie Watkins, Raheem Sterling e Tyrone Mings hanno confermato le ottime sensazioni che la nazionale vicecampione d'Europa regala da diverso tempo. Tra gli uomini più in palla Jack Grealish, che ha giocato 62′ di ottima qualità e ha regalato anche l'assist del raddoppio al suo compagno di club sul finire della prima frazione

Il calciatore del Manchester City è stato protagonista di un episodio molto singolare sul finire della prima frazione di gioco: il numero 11 ha chiesto all'arbitro di non espellere Serge Aurier, che era stato sanzionato con due ammonizioni tra il 32′ e il 40′ dall'arbitro Lambrechts, e lo ha fatto in maniera anche piuttosto plateale.

Nonostante fosse un calciatore della squadra avversaria, Grealish sembrava supplicare il direttore di gara affinché non allontanasse il difensore del Villarreal ed è parso molto seccato dall'irremovibilità della decisione dell'arbitro.

Dopo la partita lo stesso Grealish ha rivelato perché era così infastidito da quella decisione ai microfoni di Sky Sports: "Era un modo diverso di giocare da quello a cui siamo abituati. È stata una buona prestazione della squadra e sono contento anche della mia. Volevo che [Serge Aurier] rimanesse perché è un'amichevole e si ottiene di più giocando contro l'11. Penso che per noi sarebbe stata un test migliore. Ho detto all'arbitro ‘dai!', "andiamo!".

Non ha cambiato idea e così il calciatore dell'Inghilterra ha voluto mostrare il suo disaccordo in campo e fuori. Una scena che non si vede tutti i giorni sui campi di calcio, a tutti i livelli.