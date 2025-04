Lautaro racconta il faccia a faccia nello spogliatoio per Barcellona-Inter: “Ci siamo detti delle cose”

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L‘Inter è pronta ad affrontare il Barcellona con il chiaro intento di prendere un risultato importante fuori casa e poi giocarsi tutto al Meazza tra il proprio pubblico. Ma la vigilia di questa sfida valida per la semifinale di Champions League arriva in un momento assolutamente negativo per i nerazzurri che sono usciti dalla Coppa Italia perdendo contro il Milan il derby per poi subire due ko consecutivi contro il Bologna al Dall'Ara e la Roma in casa. Risultati che hanno permesso al Napoli di superare i nerazzurri in classifica portandosi a +3 sulla squadra di Inzaghi.

Di questo e altri argomenti ne ha parlato Lautaro Martinez che in un'intervista a Sky ha sottolineato da capitano cos'è accaduto nello spogliatoio dell'Inter dopo queste cocenti batoste in vista della sfida contro il Barcellona: "Vogliamo giocarci questa semifinale perché la partita di andata ha tanto peso – ha spiegato Lautaro che poi ha aggiunto -. Abbiamo fatto un ottimo percorso ma siamo mancati in queste tre partite sotto tutti i punti di vista, ne siamo consapevoli, ci siamo parlati per preparare bene questa partita contro un avversario fortissimo".

Lautaro in conferenza stampa con Lautaro (immagini Inter.it).

Ma cosa si sono detti i giocatori dell'Inter: "Ai miei compagni tutto quello che dovevo dire l'ho detto in questa settimana – spiega -. Era importante parlare tra di noi delle cose che però rimangono nello spogliatoio e aggiustare un po' tutti i dettagli che mancavano e domani vediamo cose ne esce". Il capitano ha poi aggiunto: "Eravamo abituati a vincere e questo fa male, fa molto male quando perdi – sottolinea ancora l'attaccante argentino -. Il gruppo è unito, sta bene, questo è l'importante, noi siamo preparati per affrontare la partita di domani".

Le parole di Lautaro sul lavoro della squadra

Poi su come ha preparato la partita l'Inter: "Ho visto come ha lavorato il gruppo, sicuramente è stato difficile giocare queste partite consecutive ma tutti hanno lavorato bene, hanno voglia di ribaltare questa situazione non bella ma stiamo bene". Un concetto espresso poi anche in conferenza stampa: "Abbiamo dimostrato in grandissimi stadi con grandissime squadre il nostro gioco e la nostra personalità e quindi non ho dubbi sui miei compagni – conclude -. Adesso recuperiamo e poi domani affrontiamo questa squadra con giocatori di valori ma noi abbiamo i nostri".