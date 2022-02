Lautaro Martinez è il fantasma di se stesso: due zero inquietanti nella sua stagione In Inter-Liverpool, Lautaro Martinez non è riuscito ancora una volta a lasciare il segno senza timbrare il cartellino del gol. La striscia negativa si allunga.

A cura di Marco Beltrami

L'orgoglio per aver tenuto testa al Liverpool, giocando a tratti anche meglio, per 75′ è una magra consolazione per l'Inter che ha comunque ceduto il passo ai Reds nell'andata degli ottavi di Champions. Certo, bisogna fare di necessità virtù come predicato da mister Inzaghi e provare a guardare il bicchiere mezzo pieno, in vista del prosieguo della stagione. Proverà a fare questo anche un giocatore che ancora una volta non è riuscito a lasciare il segno, nonostante l'impegno e la generosità. Si tratta di Lautaro Martinez che sta vivendo un momento negativo.

Difficile giocare al cospetto della difesa del Liverpool. Il muro di Klopp formato da van Dijk e Konaté ha retto al Meazza, con le occasioni più importanti per l'Inter arrivate dall'inserimento dei centrocampisti (vedi la traversa di Calhanoglu e la conclusione di prima intenzione di Lautaro). Poca roba invece per la coppia offensiva nerazzurra formata da Dzeko e Lautaro. Tra i due chi sta peggio è sicuramente l'argentino che Inzaghi ha deciso di sostituire al 70′, per giocarsi la carta Sanchez. D'altronde Lautaro ha offerto poco contributo in area di rigore, come confermato dai soli due tocchi.

Lautaro contrastato da Thiago con successo

Una scelta non gradita dall'argentino, nervoso probabilmente anche un rendimento e una striscia da dimenticare. I numeri che fotografano il trend negativo di Lautaro Martinez sono sotto gli occhi di tutti. 12 gol in 32 partite per la punta con due assist all’attivo. L’ultimo gol su azione segnato risale però alla sfida contro la Salernitana disputata il 17 dicembre in campionato in quella che è stata la quinta partita di fila con almeno una rete all’attivo.

Da quel momento però qualcosa si è inceppato. Nel 2022, Lautaro è riuscito sì a far gol con la maglia dell’Inter ma solo su calcio di rigore, nel match contro la Juventus in Supercoppa. La rete su azione manca invece da 9 match, considerando tutte le competizioni. Il dato poi sulla Champions è ancora peggiore: in questa stagione Lautaro ha disputato tutte e 7 le sfide dell'Inter, senza però mai riuscire a segnare. E questo fardello negativo con zero gol su azione nel nuovo anno e zero gol in Champions a quanto pare pesa sulle sue spalle.