Il terzino dell'Inghilterra Luke Shaw risponde al suo ex allenatore, oggi tecnico della Roma, José Mourinho dopo le critiche rivoltegli da quest'ultimo in merito alla prestazione offerta nell'ultima gara del girone degli Europei contro la Repubblica Ceca.

Tra i due non è mai corso buon sangue e il portoghese non ha mai lesinato critiche pubbliche al calciatore, soprattuto quando, ai tempi del Manchester United, è stato il suo allenatore. Alla vigilia del match degli ottavi contro la Germania, il laterale inglese è sbottato con lo Special One accusandolo di essere ossessionato da lui non risparmiando alcune dure frecciate nei confronti del nuovo tecnico della Roma

"Cambia in base ai giocatori. Alcuni gli piacciono, altri no. E io penso di essere finito nella categoria di quelli che non gli piacevano – ha detto infatti Luke Shaw in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Germania di Euro 2020 –. Ho cercato in tutti i modi di tornare nelle sue grazie, ma non ha mai funzionato, qualsiasi cosa facessi. Non era un segreto che non ci siamo trovati – ha poi proseguito il terzino inglese – .

Penso che è stato un grande allenatore ma, sai, il passato è passato. È tempo di andare avanti. Io sto cercando di andare avanti ma, ovviamente, lui non ci riesce – ha quindi aggiunto il calciatore di proprietà del Manchester United –. Parla continuamente di me, cosa che trovo abbastanza strana. Anche alcuni dei ragazzi hanno detto ‘qual è il suo problema?' e ‘perché continua a parlare?' Ha solo bisogno di andare avanti. Quello che dice ora non è niente in confronto a quello che diceva una volta se devo essere totalmente onesto. Sono cresciuto molto. Nei tre anni che ho passato con lui, ho imparato molto. Oggi trovo facile ignorarlo ora e persino riderci sopra. Ma – ha infine concluso – è meglio ignorarlo e andare avanti con la mia vita".