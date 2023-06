L’Atalanta U23 è pronta a debuttare in Serie C: scelto lo stadio e via al casting allenatore L’Atalanta è pronta a dare il via al progetto della squadra U23. La società bergamasca deve solo attendere il responso della Covisoc sperando che si liberi uno slot da occupare. Già scelto lo stadio dove si giocheranno le gare del campionato di Serie C e via al casting allenatore.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta c'è ed è pronta a iniziare la nuova stagione seguendo il modello Juventus. La famiglia Percassi ha potuto vedere da lontano gli ottimi risultati ottenuti dai bianconeri con l'avvento della squadra U23 Next Gen. Allegri ha beneficiato nell'ultima stagione di giocatori pronti, cresciuti in un campionato duro come la Serie C. Miretti, Kaio Jorge, Soulé e Iling – solo per citarne alcuni – hanno fatto la differenza quando impiegati e questo è anche merito del lavoro fatto dal club in questo progetto. Motivo per cui l'Atalanta da quest'anno ha iniziato a lavorare per attivare anch'essa il progetto che partirà già dalla prossima stagione.

La volontà di farla da parte del club c'è sempre stata e la Dea ha iniziato infatti subito a strutturarsi in queste settimane in attesa di capire al posto di quale squadra, eventualmente, prenderà parte al campionato. È infatti già iniziato il casting allenatore in attesa che si liberi proprio lo slot in Serie C per via di alcune squadre che non dovrebbero essere ammesse dalla Covisoc o che non hanno provveduto all'iscrizione. L'Atalanta è prima in graduatoria nella classifica a punteggio delle squadra che verranno estromesse dalla Covisoc e quindi c'è seriamente la possibilità che la squadra U23 prende parte al campionato di Serie C già per la stagione 2023/2024.

Il regolamento parla chiaro e infatti a quelle squadre che non si iscrivono subentreranno invece le retrocesse. Nei mesi scorsi si era molto parlato dell'individuazione del nuovo stadio che ospiterà le partite casalinghe della squadra U23 dell'Atalanta. Ebbene, dopo varie valutazioni, si è arrivati alla conclusione che sarà con ogni probabilità quello di Caravaggio, un comune lombardo di 16.140 abitanti della provincia di Bergamo. In questo momento l'Atalanta sta anche pensando di scegliere nelle vicinanze l’impianto per gli allenamenti.

Gasperini, che ha da poco rinnovato il suo rapporto professionale con il club, avrà dunque la possibilità di attingere dall'U23 per arricchire ulteriormente la sua rosa. Una fortuna per il tecnico che spesso punta sui giovani. Al momento dunque non resta altro da fare che attendere il responso della Covisoc che si esprimerà nelle prossime ore: in questo senso il Siena è a forte rischio. Secondo il regolamento le squadre inadempienti potranno fare ricorso – non tutte, alcune potrebbero essere bocciate senza appello – in attesa poi del giudizio finale della Lega Pro che è stato fissato per il 20 luglio. L'Atalanta sembra essere ormai certa di partecipare al prossimo campionato di Serie C.