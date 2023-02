L’assurda scommessa di un tifoso del Manchester è ancora viva: con 28 euro ne può vincere 71mila La scommessa del tifoso sul Manchester United è ancora viva. Un’assurda puntata da 28 euro che potrebbe portare nelle sue tasche una cifra pari a quasi 71mila euro.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Manchester United è diventata improvvisamente una delle squadre più temute in Europa. Forse per la prima volta dopo l'addio di Sir Alex Ferguson, e nonostante gli arrivi in panchina di allenatori del calibro di José Mourinho ed altri che hanno provato a prendere la pesante eredità del tecnico scozzese che ha fatto la storia dei Red Devils, qualcosa ora sembra stia cambiando.

Dopo anni di anonimato tra Premier e coppe nazionali, nonostante la vittoria dell'Europa League 2017 in finale contro l'Ajax, il rendimento e la crescita della squadra inglese è stata piuttosto altalenante. L'arrivo di Erik ten Hag in panchina però sembra aver smosso qualcosa. Aiutato anche da un mercato che gli ha consentito di far ruotare la sua squadra attorno a calciatori del calibro di Casemiro, oltre al recupero pieno di Varane in difesa, ora il Manchester United sembra essere una squadra davvero quadrata.

La vittoria nel doppio confronto col Barcellona negli spareggi di Europa League ha confermato questa inversione di tendenza. Il pareggio 2-2 al Camp Nou e la vittoria di ieri 2-1 all'Old Trafford, ha premiato gli inglesi che ora sono in corsa per tutti e quattro i trofei stagionali: Premier League, FA Cup, Carabao Cup ed Europa League. Nessuno ci avrebbe mai pensato che lo United potesse arrivare a tanto eppure c'è chi come un tifoso dei Red Devils ha pensato bene di crederci e fare una scommessa davvero particolare puntando proprio sulla vittoria del Manchester United di tutte e quattro le competizioni. Con pochi euro può portarsi a casa una cifra davvero da capogiro.

Secondo il sito Betfair un tifoso talmente convinto da questo Manchester United ha puntato 28 euro circa (25 sterline) sulla vittoria dei Red Devils di tutti e quattro i trofei. La vittoria finale, nel caso in cui questa incredibile combinazione dovesse accadere, è pari a quasi 71mila euro (62.525 sterline). Una cifra importante che non è così folle da immaginare dato che i Red Devils attualmente sono realisticamente vicini già al primo trofeo. La squadra di ten Hag affronterà nella finale della Carabao Cup il Newcastle domenica 26 febbraio. Ma non è tutto, perché attualmente Casemiro e compagni sono anche al quinto turno di FA Cup e sfideranno il West Ham il prossimo 1 marzo. Una competizione in cui sono già stati eliminati Arsenal, Chelsea e Liverpool. Finita? Neanche per sogno.

L’esultanza del Manchester United dopo il gol realizzato al Barcellona.

Il Manchester United ha sicuramente il rendimento migliore di Arsenal e City che spesso stanno cadendo nelle ultime gare di Premier, motivo per cui i Red Devils si sono avvicinati alla vetta occupando attualmente la terza posizione in campionato con 49 punti, 5 in meno dell'Arsenal che però ha una partita in meno. Ora gli ottavi di Europa League raggiunti dopo aver sconfitto il Barcellona mettono il Manchester United nella condizione di essere la favorita assoluta per la conquista di questo titolo.

In tanti si sono convinti solo ora che realmente gli inglesi possano fare centro in tutte e quatto competizioni. Basti pensare che le quote ora sono in retto ribasso con una quota vittoria di 175/1. Sebbene siano ancora quote piuttosto alte, è da considerare che lo United aveva una quota di 2500/1 all'inizio della stagione. Insomma, sognare costa poco e soprattutto per questo fortunato tifoso adesso è davvero tutto possibile.