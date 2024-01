L’Arsenal vince ma due calciatori litigano pesantemente a fine partita, Arteta: “Li adoro” Al termine di Nottingham Forest-Arsenal c’è stata una lite tra i difensori White e Zinchenko. Lite con toni piuttosto accesi. In TV Arteta ha minimizzato: “Bello vedere due calciatori discutere, significa che non sono soddisfatti. Così si migliorano”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Premier League vive un turno infrasettimanale, il clou è Liverpool-Chelsea. De Zerbi e il suo Brighton sono stati sconfitti per 4-0 dal Luton. Mentre l'Arsenal si è imposto in casa del Nottingham Forest. I gol, segnati nell'arco di quattro minuti, da Gabriel Jesus e Saka hanno riportato i Gunners a un passo dalla vetta. Ma nonostante ciò il clima non è proprio tranquillo. Al fischio finale White e Zinchenko hanno litigato pesantemente e per poco non sono arrivati alle mani. Arteta ha parlato con entrambi subito, poi ha minimizzato l'accaduto in TV.

L'Arsenal vince 2-1 in casa del Forest, che prova a salvarsi con Espirito Santo. Non è stata una partita indimenticabile. Ma i tre punti contavano per una volta più del gioco. Due gol a metà ripresa, poi il quello del Forest che ha vissuto un finale all'arma bianca. I Gunners si difendono e portano a casa il risultato. Anche se nel finale di partita hanno rischiato tanto, il Forest è stato pericolosissimo in una determinata azione. White però si infuria, e secondo quanto riferito da Sky Sports UK si è arrabbiato per il pessimo posizionamento di Zinchenko.

Qualche parolina vola subito. Quando finisce l'incontro i due arrivano quasi a contatto e vengono separati dai compagni di squadra e membri dello staff. Arteta, che forse aveva già fiutato qualcosa dalla panchina, interviene, prova a placarli, parla con entrambi, soprattutto con Zinchenko che appare molto più scosso.

Finisce lì. Magari negli spogliatoi è arrivato un abbraccio, e forse pure una stretta di mano. In televisione però Arteta ha dovuto rispondere a delle domande sull'accaduto e con la sua modalità comunicativa ha provato a spiazzare tutti: "Li adoro. Loro chiedono di più l'uno all'altro e non sono contenti del modo in cui hanno giocato o hanno vissuto un'azione, lo ammettono e cercano di risolverlo". Aggiungendo: "Questo significa spingersi a vicenda e non accontentarsi, non si vuole concedere nulla. Devo incoraggiarlo e promuoverlo nel modo giusto e in un gioco rispettoso. A volte capita dopo una partita che è tutto troppo acceso. Ma a me piace che i giocatori si spingano a vicenda e pretendano l'eccellenza".