video suggerito

L’Argentina vince in Copa America, ma si lamenta delle condizioni del campo: “È un disastro” Nonostante la vittoria per 2-0 contro il Canada nella partita inaugurale della Copa America 2024, i giocatori dell’albiceleste si sono lamentati del terreno di gioco, sostituito pochi giorni della prima partita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Gabriele Mento

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È iniziata stanotte la Copa America 2024 con l'Argentina, detentrice del trofeo, che ha battuto il Canada 2-0 grazie alle reti di Julian Alvarez e del milanista Lautaro Martinez. Nonostante il successo, non sono mancate le polemiche da parte dei giocatori della Selección, che si sono scagliati contro le condizioni del campo da gioco, cambiato pochi giorni prima della partita.

Le lamentele dell'Argentina sulla condizione del campo alla Copa America

L'incontro si è giocato al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, con le complicazioni che sono derivate dalle cattive condizioni del manto erboso, cambiato solo pochi giorni prima del match. Emiliano Martinez, portiere dell'Argentina, ha commentato in maniera molto dura le condizioni del campo "Il campo era un disastro, sembrava un trampolino quando ricevevi il pallone. Bisogna migliorare sotto questo aspetto, altrimenti la Copa America sarà sempre a un livello inferiore degli Europei". Dello stesso aviso anche Cuti Romero, che sottolineato come "Le condizioni del campo erano pessime, dover giocare questa competizione con un campo così brutto è un peccato".

Il ct della nazionale argentina Lionel Scaloni ha attaccato l'organizzazione per aver deciso di cambiare il terreno di gioco a soli due giorni dal match. "Meno male che abbiamo vinto, altrimenti parlarne sarebbe stato visto come cercare una scusa: sono sette mesi che sapevamo che avremmo giocato qui, e hanno cambiato l'erba due giorni fa. Lo stadio è bellissimo, l'erba sintetica sarà sicuramente spettacolare, ma sinceramente non è adatta a questo tipo di giocatori".

Dentro lo stadio dove giocano abitualmente gli Atlanta United, il terreno di gioco era costituito da erba sintetica. Ma è stata proprio l'Argentina a chiedere che il terreno di gioco fosse sostituito con un manto in erba naturale per la Copa America. Ma la soluzione, attuata a pochi giorni del match, non è stata evidentemente suficiente a garantire condizioni di gioco all'altezza della situazione.