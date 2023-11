L’arbitro Taylor torna in Premier League nonostante le polemiche: dirigerà la partita più importante Dopo esser stato spedito per una giornata in Serie B inglese, all’arbitro Taylor è stato assegnato il big match della prossima giornata di Premier League: scatta la polemica da parte dei tifosi.

A cura di Ada Cotugno

La sanzione della Premier League nei confronti dell'arbitro Anthony Taylor è durata soltanto per una partita. L'arbitro, ricordato soprattutto dai tifosi della Roma per la finale di Europa League, era stato spedito in Championship come una sorta di avvertimento per alcuni errori commessi durante la partita tra Wolverhampton e Newcastle.

Nel corso dell'ultimo match il fischietto di Wythenshawe aveva concesso ai Magpies un rigore dubbio che aveva creato enormi discussioni e per questo motivo la Premier League l'ha spedito per una giornata in Serie B inglese, dove comunque la situazione non è migliorata. A Taylor è toccata la gestione di Preston North End-Coventry City e anche in questo caso non sono mancate le infinite polemiche per alcune decisioni non condivise da tutti.

Pochi minuti prima dell'intervallo l'arbitro ha concesso un rigore alla squadra di casa per un fallo commesso da Kyle McFadzean in area: dai replay visti dopo la partita in tanti si sono lamentati per il provvedimento giudicato troppo duro, dato che il contatto era di lieve entità e poteva non essere sanzionato con il calcio di rigore. Sui social si è scatenata una nuova polemica e qualche tifoso, in modo poco scherzoso, ha auspicato una nuove retrocessione per il direttore di gara.

Per Taylor è stata l'ennesima settimana trascorsa nell'occhio del ciclone, ma la Premier League non ha voluto allungare ulteriormente la sanzione che inizialmente era prevista soltanto per una giornata. Nelle nuove designazioni del massimo campionato inglese infatti l'arbitro è tornato pienamente a disposizione e gli è stata anche assegnata la partita più importante del prossimo turno: toccherà a lui dirigere la gara tra Chelsea e Manchester City, un impegno di altissimo livello.

La decisione di assegnare proprio a lui questa partita non è stata vista di buon occhio da parte dei tifosi che ormai da tempo non nutrono molta stima nei suoi confronti. Eppure, dopo la "retrocessione" in Championship Taylor è stato premiato con la partita più bella del prossimo turno.