L’arbitro pensa che il pallone sia passato fuori dal palo e dà rimessa: era gol, il VAR non c’è Il calcio senza VAR mostra cosa può succedere ancora nel 2024: un gol assurdamente non dato dall’arbitro in Newport County-Peterborough, quando sarebbe bastato un replay per capire cosa era successo, col pallone chiaramente entrato in rete. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

È stato il più clamoroso dei gol fantasma, non concesso dall'arbitro né visto dal guardalinee, quando invece il pallone era assolutamente finito in fondo al sacco, in maniera tanto sesquipedale quanto surreale, viste le scene che sono seguite: i festeggiamenti di chi aveva segnato e il successivo intervento del direttore di gara ad annullare la rete, tra incredulità e proteste dei primi. È accaduto nel match di Coppa d'Inghilterra tra Newport County e Peterborough, quando gli ospiti – che in quel momento erano in svantaggio 2-1 – hanno battuto un calcio d'angolo, sul quale un giocatore del Newport è maldestramente intervenuto di testa, buttandosi il pallone in rete. O così è parso a molti, ma non alla terna arbitrale. E nel calcio senza VAR – non era previsto nella gara – può succedere ancora questo, con buona pace di chi dice che si stava meglio quando si stava peggio.

L'incredibile gol fantasma del Peterborough contro il Newport County

Sabato scorso i Posh – che militano in League One, ovvero la terza divisione inglese – si sono recati in Galles a fare visita al Newport, che gioca invece in quarta serie. Un match valido per il primo turno di FA Cup, che vedeva favoriti chiaramente gli ospiti, ma che si è complicato col doppio svantaggio iniziale, dimezzato poi alla mezz'ora del primo tempo. Il Peterborough avrebbe poi pareggiato al 71′ e finito per vincere 4-2, qualificandosi al secondo turno, ma in mezzo c'è stato l'episodio assurdo del gol non visto dall'arbitro.

L'assurda spiegazione dell'arbitro: il pallone è passato fuori, poi è entrato in rete attraverso un buco

Jack Sparkes ha calciato un corner dalla sinistra, il goffo intervento di un giocatore del Newport ha spedito il pallone nella propria rete: non tutti i calciatori del Peterborough hanno festeggiato, mentre invece altri sono andati verso la bandierina per congratularsi con chi aveva battuto l'angolo. Intanto l'arbitro Stephen Martin non era assolutamente convinto e ha consultato l'assistente di linea per capirne di più, ma anche quest'ultimo non aveva la certezza che la palla fosse entrata, a dispetto della rete che si era mossa nitidamente raccogliendo la sfera nel sacco. Alla fine il direttore di gara ha comunicato incredibilmente ai calciatori del Peterborough che il pallone era passato all'esterno del palo, prima di entrare in rete attraverso un buco.

Una ricostruzione smentita dal video dell'azione in questione, in cui si vede chiaramente la palla passare all'interno del palo della porta del Newport. Un filmato postato dallo stesso Peterborough, cui hanno fatto eco le parole furiose del suo presidente, Darragh MacAnthony: "Questa assurdità non può accadere nel nostro gioco nel 2024 in nessun momento". Gli azzurri adesso giocheranno il secondo turno della Coppa d'Inghilterra contro il Notts County.