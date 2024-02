L’arbitro di Real Madrid-Siviglia non poteva arbitrare la partita: scoperto un vuoto nel regolamento Durante Real Madrid-Siviglia c’è stato un cambio d’arbitro. Ci sono state polemiche perché Isidoro Diaz de Mera ha lasciato il posto a Buergo Fernandez, il quarto ufficiale, che però non dispone del certificato per dirigere partite con il VAR. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'arbitro che ha diretto la mezz'ora finale di Real-Siviglia non avrebbe potuto farlo. Sembra una boutade, e invece è tutto vero. E in Spagna si sono scatenate le polemiche. Al Bernabeu, domenica scorsa, battendo il Siviglia ha riallungato su tutte le inseguitrici e ha ottenuto i tre punti grazie a un gol nel finale di Luka Modric, ancora preziosissimo per Ancelotti. Ma nel day after la polemica riguarda il direttore di gara, e non c'entrano niente decisioni arbitrali.

Il Barcellona si era rifatto sotto, vincendo 4-0 con il Getafe. Il vantaggio del Real Madrid era in ogni caso ragguardevole. Battere il Siviglia comunque era meglio. La sfida è stata complicata e le barricate degli andalusi hanno retto fino all'81' quando è arrivato l'unico gol dell'incontro. La partita è stata anche caratterizzata dalla sostituzione dell'arbitro. Perché il fischietto designato, colui che ha iniziato l'incontro, Isidoro Diaz de Mera ha lasciato in corso d'opera a causa di un infortunio al polpaccio destro.

Al 63′ c'è stata quindi una sostituzione tra arbitri, cosa accaduta curiosamente poche ore prima anche durante Lecce-Inter quando Doveri aveva dovuto rinunciare. Come accade in questi casi in campo ci va il quarto arbitro e cioè Carlos Fernandez Buergo, che fa il suo esordio nella Liga al Bernabeu. Roba da brividi per un fischietto abituato a dirigere partite della Primera RFEF.

Fin qui niente di anormale, in realtà però un problema c'era eccome. Perché Buergo non è abilitato a dirigere partite con il VAR. Non ha il certificato per arbitrare partite in cui è presente il sistema tecnologico, ai sensi dell'articolo 189 del regolamento della Federcalcio spagnola. Ma al tempo stesso non ha nemmeno il divieto.

Insomma è la classica zona grigia che può creare discussione e che magari cambiare colore dopo la direzione di questo giovane fischietto. Il Siviglia non ha fatto sentire la sua voce, ma pare difficile possa presentare un ricorso.