L’Arabia Saudita fa tremare il PSG, punta tutto su Mbappé: “I discorsi con lui sono aperti” Il direttore sportivo della Saudi Pro League ha confermato i contatti con Mbappé, vicino all’Arabia Saudita già la scorsa estate: “Non posso dire quanto fosse avanzata la trattativa”

L‘Arabia Saudita sta già pianificando i colpi per il futuro: dopo aver chiuso i trasferimenti di grandi stelle come Benzema e Neymar ed essere andati vicini all'accordo con Salah, il calcio saudita si prepara a riaprire il mercato con i botti con la grande tentazione Kylian Mbappé, uno dei nomi sfumati qualche mese fa.

La star del PSG è il profilo più desiderato presente sulla lista dei grandi club del Paese e il suo approdo nell'immediato futuro non sarebbe un'eventualità remota. È stato Michael Emenalo, il direttore sportivo della Saudi Pro League, a svelare a Marca: i piani del prossimo calciomercato che prevedono anche il francese: "Con Mbappé i discorsi sono aperti, ma non sappiamo cosa vuole fare. La nostra posizione è molto chiara: qualunque giocatore di questo tipo sa dove siamo".

I discorsi in realtà sono ancora aperti dalla scorsa estate, quando il futuro di Mbappé era in bilico tra la permanenza in Francia e il possibile approdo al Real Madrid. In quel contesto si erano inseriti anche i sauditi con un'offerta da 200 milioni di euro al PSG e altrettanti al calciatore per il suo contratto: "Non posso dire quanto fosse avanzata la trattativa. Ma c’era interesse a sapere se il calciatore era pronto a venire, c’era una società pronta ad accoglierlo e a fargli spazio nella propria rosa".

Non è un mistero che dall'Arabia Saudita ci proveranno ancora una volta, mettendo sul piatto della stella francese uno stipendio da vero re. Da parte sua però non è mai arrivata una risposta chiara alla corte spietata dei sauditi che continuano a scommettere su Mbappé per far crescere ancora il campionato: "Se esiste qualche possibilità o interesse che Mbappé faccia parte del campionato che stiamo costruendo, ora o in futuro, non possiamo respingere questa possibilità. È un giocatore che amo".