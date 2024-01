L’Arabia Saudita cambia le regole sul tesseramento degli stranieri: è una strategia per il mercato Dalla prossima estate il campionato dell’Arabia Saudita potrà accogliere più giocatori non comunitari: i quattro grandi club sauditi rivoluzioneranno la loro strategia per il mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il progetto calcistico dell'Arabia Saudita non si fermerà ai folli acquisti della scorsa estate. Nella mente dei dirigenti del campionato c'è ben chiara l'idea di aumentare a dismisura la qualità, attraverso nuovi mercati dispendiosi ma cambiando un po' la strategia aggressiva vista fino a qualche mese fa. Se nei piani originali la volontà era quella di puntare su campioni affermati, per il futuro i sauditi vogliono portare alla propria corte i migliori giovani d'Europa.

E per farlo cambieranno le regole del campionato: secondo il DailyMail la Saudi Pro League è pronta a modificare una parte di regolamento inerente al tesseramento dei giocatori stranieri, nodo cruciale di tutta la loro gestione. Per consentire alle squadre di accogliere un numero maggiore di non comunitari in estate sarà varata una nuova norma: fin qui gli stranieri ammessi per ogni club erano 8 ma fra qualche mese diventeranno 10, quasi la metà della rosa.

Un passo in avanti non indifferente soprattutto per le società più ricche, le quattro finanziate direttamente dal governo (Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al Ahli), che dalla prossima sessione di mercato opereranno in modo diverso, cercando i migliori talenti provenienti da Europa e Sudamerica sondando il terreno direttamente nelle Academy. La svolta attesa per i sauditi sarà quindi quella di muoversi proprio come i grandi club europei che ogni anno si assicurano i talenti emergenti grazie a un'efficiente rete di scouting.

Niente più over 30 e star già affermate (tranne per qualche piccola eccezione che servirà da testimonial per l'intero progetto), ma molti più acquisti sulla scia di Gabri Veiga, l'unico giovane in piena rampa di lancio che prima di assicurarsi il posto in una grande del calcio mondiale ha deciso di passare direttamente per l'Arabia Saudita scatenando anche non poche polemiche per la sua scelta, non compresa pienamente da tutti.