Laporta sperava di affrontare l'Inter in Champions League: voleva evitare il Bayern a tutti i costi L'Inter è l'avversario che il presidente del Barcellona sperava di incontrare in semifinale: non voleva affrontare la trasferta in casa del Bayern Monaco prima dell'eventuale finale.

A cura di Ada Cotugno

Il presidente del Barcellona ha osservato l'Inter ai quarti di finale di Champions League con molta soddisfazione perché i nerazzurri sono riusciti a regalargli esattamente quello che voleva. Joan Laporta sperava che il suo Barcellona potesse incontrare la squadra di Simone Inzaghi in semifinale, non tanto per un discorso di forza o qualità, ma perché voleva evitare a tutti i costi il Bayern Monaco.

Il Mundo Deportivo ha riportato il piano del numero uno blaugrana che aveva in mente un percorso preciso della sua squadra, disatteso soltanto a causa dell'uscita del Real Madrid. A un gruppo di amici stretti aveva confidato di voler affrontare l'Inter in semifinale e poi i Blancos in finale, magari vincendo all'Allianz Arena per coronare il percorso.

Perché Laporta voleva affrontare l'Inter

Il presidente del Barça non sottovaluta la forza del nerazzurri. Sa bene che sono arrivati in semifinale grazie alle loro qualità e a una difesa che difficilmente lascia a desiderare, ma Laporta voleva evitare di dover tornare nuovamente in Germania prima della finale. Ai suoi amici avrebbe confidato che era stufo delle trasferte tedesche: di Dortmund non gli è piaciuto nulla, ha già giocato tre volte contro squadre provenienti dalla Bundesliga e anche la gastronomia del Paese lo lascia perplesso.

Il suo piano è quello di tornare in Germania soltanto per la finale e per questo sperava di evitare la semifinale contro il Bayern Monaco, così per cambiare aria e affrontare squadre di nazioni diverse. Per questo il passaggio del turno dell'Inter è stato accolto con particolare entusiasmo da Laporta che non vede l'ora di viaggiare verso Milano. In finale poi avrebbe voluto il Real Madrid per ricreare una sfida appassionante, già vista in finale di Coppa del Re e che tra qualche giorno deciderà anche le sorti della Liga.