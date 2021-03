Lapo Elkann ha commentato in modo durissimo il ko subito dalla Juventus in casa contro il Benevento. "Juve mi dispiace, ma sei INGUARDABILE a parte CR7 e CHIESA oggi. I Tifosi meritano una Grande Signora". Cugino di Andrea Agnelli e ovviamente grande tifoso dei bianconeri, Lapo non è riuscito a trattenere il suo rammarico per questa clamorosa sconfitta interna che ha messo praticamente la parola fine, a meno di clamorosi ribaltoni, suo sogno scudetto della Vecchia Signora. Il suo tweet, pubblicato sul proprio account ufficiale, è molto chiaro.

Lapo Elkann ha definito addirittura "inguardabile" la squadra elogiando soltanto il rendimento di Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa (anche se in campo nessuno dei due è mai riuscito a trovare lo spazio giusto per segnare). Il suo sembra essere un vero e proprio grido d'allarme che arriva proprio dalla pancia della famiglia Agnelli. L'ennesimo segnale di un caos che in questo momento regna sovrano in casa bianconera. L'arrivo di Pirlo era stato già vissuto in maniera dubbiosa dall'ambiente juventino e queste parole testimoniano come sia agitata anche la situazione interna del club bianconero.

Ovviamente i commenti sui social dopo il suo post sono stati diversi. Allo stesso tempo però i tifosi della Juventus hanno appoggiato il suo tweet ritenendolo giusto. Lapo Elkann non è nuovo a uscite del genere nei confronti della Juventus. Lo scorso mese di novembre, ad esempio, pubblicò un tweet in difesa della squadra di Pirlo dopo la sconfitta interna dei bianconeri in Champions League contro il Barcellona nella fase a gironi: "Complimenti ai 12 giocatori del Barca".

Ma in questo caso però il cugino di Andrea Agnelli non ha usato mezze misure scagliandosi contro tutta la squadra senza filtri, senza nascondersi, mostrando tutto il suo malessere per una sconfitta che chiude ai bianconeri il sogno di compiere una clamorosa rimonta nei confronti dell'Inter e mettere le mani sul decimo scudetto di fila.