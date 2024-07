video suggerito

Lamine Yamal racconta la vita del predestinato a 16 anni: “Ho un solo amico, sa cosa non deve fare” Il calciatore della Spagna finalista a Euro 2024 è un adolescente che ha un talento assoluto. Cosa dicono i suoi amici? La risposta del ragazzo è spiazzante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lamine Yamal è la stella della Spagna agli Europei. A vederlo in campo, 16enne e traboccante di talento, viene il magone e dà l'esatta dimensione di come il calcio italiano è messo male/malissimo. Ammesso che da queste parti nascano (o possano ancora nascere) golden boy del genere chissà che fine fanno.

Lui no, oltre a giocare con fierezza a Barcellona lo fa anche in nazionale. Tra le Furie Rosse c'è anche quel ragazzino che con la rete segnata alla Francia è diventato il più giovane marcatore della storia tra Europei e Mondiali (16 anni e 362 giorni), scalzando anche una leggenda come Pelé. E in finale contro l'Inghilterra può scrivere ancora la storia.

Ala destra, veloce/velocissimo, Yamal mescola abilità e destrezza, presenza scenica da veterano e quel pizzico di coraggio, sfrontatezza e irriverenza (anche per il modo in cui s'è vendicato di Rabiot) che sono tipici dell'età. "Ma quanti anni hai?", gli chiese il Re di Spagna nel vederlo da vicino.

Leggi anche La reazione contro Djokovic dei tifosi a Wimbledon mette Musetti in imbarazzo: non sa cosa fare

Basta chiedergli come affronta un avversario sulla fascia e lui risponderà come se tra le mani avesse il controller. Una combinazione di tasti e oplà, il gioco è fatto. Fa più o meno così anche in campo. "Se vedo che sono uno contro uno, scarto di lato – ha ammesso in un'intervista a cope.es – perché alla fine è un gioco molto psicologico. E una volta che ho staccato l'avversario, diventa più spaventato. Poi improvviso".

Improvvisare, parolina magica che sta per puro istinto. Il ragazzo si affida anche a quello nel corso dei match. Fiuta nell'aria la giocata. Non bada molto a studiare le caratteristiche dei difensori che potrebbe trovarsi davanti. "Sinceramente, non guardo troppo i video. Preferisco pensare a giocare e a farlo in maniera spontanea. E all'allenatore dico di lasciarmi uno contro uno apposta".

Cosa dicono i suoi amici? La risposta di Yamal è spiazzante. In fondo, nella vita reale, fuori dal campo, è un adolescente che la lente d'ingrandimento del calcio trasforma in adulto.

"Ho solo un amico con cui esco sempre – ha aggiunto il fenomeno spagnolo -. Poi c'è mio cugino che è anche lui come mio amico… non mi chiedono molto perché quando mi fanno due domande mi arrabbio e parliamo d'altro. Perché? Quando torno dall'allenamento non voglio sentirmi chiedere ‘come gioca questo'… che lo guardino sul cellulare".

Tra i suoi amici ce n'è anche un altro speciale: è suo padre, per il rapporto che ha con lui. "È molto giovane, per me è così importante che un padre e un figlio abbiano un rapporto così aperto in cui posso raccontargli tutto".

Il successo ha portato tanta notorietà, il ‘lato b' è rappresentato dagli effetti collaterali di essere sempre sotto i riflettori: "Dico sempre a mia madre che la cosa che mi manca di più è andare a bere qualcosa in terrazza nel pomeriggio senza che nessuno ti dica niente. Oppure, per esempio, andare a fare la spesa o andare a prendere mio fratello a scuola, perché tutto questo un po' mi opprime".