Lamine Yamal ha ricevuto in regalo un orologio esclusivo da 340.000 euro: è prodotto in soli 18 esemplari

Nonostante la giovanissima età, Lamine Yamal è già una delle stelle più luminose del calcio internazionale. Il talento del Barcellona continua a collezionare riconoscimenti e l’ultimo è arrivato durante il gala dei Globe Soccer Awards, dove ha conquistato addirittura tre premi. Tra questi ce n’era uno davvero speciale, accompagnato da un regalo inatteso e di lusso firmato Bugatti.

Il Premio Maradona, assegnato al calciatore più talentuoso della stagione, è stato infatti consegnato insieme a un Bugatti Tourbillon. Non si tratta però dell’hypercar, bensì di un esclusivo segnatempo: il Jacob & Co. Bugatti Tourbillon, un cronografo di altissima gamma dal valore di circa 400.000 dollari (circa 343.000 euro).

Jacob & Co. collabora da anni con la casa automobilistica francese, dando vita a orologi ispirati alle sue vetture più iconiche. Dopo il debutto della nuova Bugatti Tourbillon, è arrivata anche la presentazione dell’orologio omonimo, che ora figura tra i preziosi posseduti dal giovane blaugrana.

Leggi anche Littler da record: secondo Mondiale a 18 anni e un milione di euro che lo consacra leggenda

Lamine Yamal ai Globe Soccer Awards vince il Premio Maradona e riceve un Bugatti da 400mila dollari

L'orologio ricevuto in regalo da Lamine Yamal è un vero capolavoro di design e ingegneria. La parte inferiore riproduce in miniatura il motore V16 8.0 della Bugatti Tourbillon, con componenti completamente mobili.

La cassa è in oro bianco 18 carati ed è impreziosita da 328 diamanti e 18 rubini, questi ultimi collocati per richiamare la forma dei fanali posteriori dell’auto. Un vero e proprio gioellino esclusivo.

La produzione è limitatissima: solo 150 esemplari in totale, di cui appena 18 appartenenti alla rarissima e ancora più preziosa “Baguette Edition”. Ed è proprio questa versione esclusiva che è finita al polso di Lamine Yamal.