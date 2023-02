L’amichevole si trasforma in una maxi-rissa, folle tutti contro tutti: arriva la polizia L’amichevole tra il Quilmes e il Chacarita è finita in anticipo e in malo modo. Brutta rissa tra i giocatori, con un vero e proprio tutti contro tutti.

A cura di Marco Beltrami

E le chiamano amichevoli. Tutto il mondo è paese e così è pratica diffusa prima dell'inizio del campionato organizzare dei "friendly match" per consentire ai giocatori di prendere confidenza con il ritmo-partita. Le cose però non sempre vanno come nei piani, e capita così di ritrovarsi a fare i conti con delle brutte sorprese. Un esempio di questo arriva dal Messico, alla vigilia dell'inizio del torneo di Primera Nacional: il match amichevole tra Quilmes e Chacarita ha avuto un esito assolutamente inaspettato e da dimenticare.

Entrambe le formazioni giocheranno nel campionato B, che vede 37 contendenti divise in due gironi con le prime due di ciascuno che poi si affronteranno in finale per giocarsi la promozione nella massima serie. Che le cose non stessero andando per il verso giusto in campo lo si è capito subito, con l'arbitro che ha dovuto fare i conti con diverse situazioni che nulla avevano a che fare con i ritmi di un'amichevole. Eccessiva veemenza da parte di molti dei protagonisti, con diversi scontri al limite. Al 15′ del secondo tempo poi la situazione è degenerata, prendendo una brutta piega.

Sul risultato di 3-1 per la squadra di casa, si è scatenata una maxi-rissa con tutti i componenti delle squadre più o meno coinvolti. La reazione di Anselmo dopo un durissimo contrasto con un calciatore avversario ha dato il la al parapiglia, che nessuno è riuscito a fermare. Botte da orbi e colpi proibiti, in cui ad avere la peggio sono stati due giocatori ovvero Gabriel Cortez e Luciano Perdomo, che hanno rimediato delle ferite curate poi in infermeria. A quel punto il direttore di gara e i suoi collaboratori sono stati costretti con l'ok degli ufficiali, a sospendere il match facendo rientrare tutti (a fatica) negli spogliatoi. Non senza l'aiuto delle forze dell'ordine che hanno aiutato gli addetti ai lavori a tranquillizzare gli animi.

Leggi anche La folle corsa ai biglietti per il debutto di Cristiano Ronaldo in Arabia: due milioni di richieste

Raffreddati i bollenti spiriti, sui fatti si è espresso il direttore tecnico della squadra ospite Anibal Biggeri che non ha cercato alibi per le brutte scene verificatesi: "Ci è sfuggito di mano, sono cose che non dovrebbero succedere e non siamo contenti di quello che è successo". A suo dire il nervosismo dei suoi è stato scatenato dal fatto di essere sotto nel risultato, anche a causa di errori arbitrali.