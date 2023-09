L’allenatore lascia tutti a bocca aperta con uno stop perfetto: per lui standing ovation come un gol L’allenatore del Leeds United, Daniel Farke, delizia tutti con uno stop perfetto che esalta i suoi tifosi: a Elland Road esultano come se i Whites avessero segnato.

A cura di Vito Lamorte

Il Leeds United è retrocesso in Championship la scorsa stagione ma l'obiettivo dei Whites è quello di risalire subito in Premier League. Al momento sono sesti in classifica e nell'ultimo turno hanno battuto per 3-0 il Watford con i gol di Joel Piroe, Sam Byram e Jaidon Anthony.

La squadra di Daniel Farke si è fatta notare sia in campo che fuori, e le copertine se l'è prese proprio l'allenatore tedesco. Il motivo non è una sostituzione corretta o sbagliata, oppure una mossa tattica vincente: nulla di tutto questo.

L'ex giocatore di Paderborn, Lippstadt e Wilhelmshaven; che nel 2019 ha portato in Premier League il Norwich City, si è fatto notare per uno stop perfetto a bordo campo che ha lasciato a bocca aperta tutti i tifosi presenti a Elland Road. Un gesto tecnico che non è passato inosservato ed è stato ripreso da molti media inglesi prima che il club pubblicasse un video dedicato sui suoi canali social.

La palla era molto alta ma Farke non ha avuto paura di mettere il piede e di provare a fermarlo all'interno della sua area tecnica: in questi casi la figuraccia è sempre dietro l'angolo ma l'allenatore del Leeds non ha avuto paura e ha fermato la palla in maniera eccellente.

Aveva le mani in tasca, ma quando ha visto il pallone andare dalla sua parte non ha resistito: ha osservato il punto di caduta e in maniera perfetta ha messo a terra la palla. Alle sue spalle i tifosi hanno esultato come se la loro squadra avesse appena segnato un gol e lui ha sorriso in maniera soddisfatta.

Il gesto ha fatto tornare alla mente quello di Clarence Seedorf, quando sedeva sulla panchina del Deportivo de La Coruña: era il 2018 e effettuò uno stop perfetto nel corso della partita contro l’Athletic Bilbao. Lungo rinvio della difesa, l'ex Milan e Inter è fermo davanti alla sua panchina controlla da campione con la palla incollata al piede.