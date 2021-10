L’allenatore festeggia il gol con la sua squadra dopo l’espulsione per lo sgambetto ad un avversario Hernan Cristante, allenatore del Toluca, è stata espulso per lo sgambetto ad un avversario nel match del torneo Apertura 2021 contro il Necaxa ma mentre sta uscendo dal campo la sua squadra fa gol con Vanegas e ha festeggiato con i suoi ragazzi la rete che evita la sconfitta.

Le partite di calcio vivono soprattutto di episodi. Ci sono tanti modi per preparare le partite e di studiare gli avversari per colpire i loro punti deboli, ma ci sono sempre situazioni che possono cambiare tutto da un momento all'altro. Gli allenatori studiano tanto e preparano le loro squadre in maniera impeccabile per far arrivare i loro calciatori preparati alle gare. Poi, in alcuni casi, diventano protagonisti non per i cambi effettuati o per le intuizioni tattiche dalla panchina ma perché intervengono in prima persona.

Questo è il caso dell'allenatore del Toluca, Hernan Cristante, ha sgambettato un giocatore del Necaxa che poco prima aveva commesso fallo su un giocatore della sua squadra. Il tecnico era al limite della sua area tecnica ed è intervenuto per cercare di fermare il pallone dopo il fischio a favore del suo calciatore per velocizzare la ripresa del gioco. La sua squadra era sotto di un gol e la tensione era evidente ma il gesto non è passato inosservato visto che il calciatore avversario è rimasto a terra dopo il contatto e il direttore di gara, dopo essersi consultato con i suoi assistenti e con il VAR, ha deciso di espellerlo.

Il caso ha voluto che mentre si avvia verso lo spogliatoio la sua squadra ha segnato la rete del pareggio su punizione e ha approfittato per festeggiarlo con loro. Allo stadio Nemesio Díez il Toluca non è andato oltre il pareggio per 1-1 contro il Necaxa e la frustrazione di non aver ottenuto i punti contro una delle ultime della classifica della Liga MX ha portato l'allenatore ad un comportamento non proprio sportivo. Pochi istanti dopo l'episodio, come già accennato, la squadra di Cristante ha messo in equilibrio il match e grazie al punto raccolto ora è tra le primi quattro posti della classifica dopo la giornata numero 14 torneo Apertura 2021.