L’allenatore è licenziato, arriva il momento di dirlo ai figli piccoli: il video spacca il cuore Mark Hudson è stato licenziato dal Cardiff sabato scorso, sua moglie ha registrato in un video il momento in cui il tecnico dà la notizia ai suoi due figli piccoli. Sono immagini che colpiscono al cuore: “Non preoccupatevi, questo è il calcio”.

A cura di Paolo Fiorenza

Gli sportivi di successo spesso vengono visti dai tifosi come gente lautamente pagata per poter sopportare anche vicende spiacevoli come può essere l'accantonamento di un calciatore o il licenziamento di un allenatore. Nessuno si preoccupa di pensare che dietro il professionista c'è l'uomo, il marito, il padre di famiglia. E allora via anche a campagne denigratorie ed insulti, tristemente all'ordine del giorno in epoca di social.

Per far capire a tutti – ma principalmente agli haters – cosa succede quando si rientra a casa e si torna ad essere una persona dismettendo i panni del famoso di turno, la moglie dell'ex allenatore del Cardiff City, Mark Hudson, ha condiviso un video su Instagram in cui si vede il momento toccante in cui il 40enne ha detto ai suoi figli di aver perso il lavoro, così come le scene di grande gioia quando in precedenza aveva invece comunicato loro di aver ottenuto il suo primo incarico in un ruolo tecnico al Cardiff, nella posizione di assistant manager (era il 12 novembre 2021). Marie-Louise Hudson ha voluto mostrare il contrasto di emozioni ugualmente fortissime tra i due momenti, che sicuramente nessuno in famiglia dimenticherà.

Mark Hudson applaude il pubblico del Cardiff lo scorso 8 gennaio dopo il pareggio col Leeds in FA Cup: sarà esonerato 6 giorni dopo

L'ex allenatore del Cardiff è stato adesso esonerato dopo quattro mesi in cui è rimasto in carica: aveva preso il posto dell'esonerato Steve Morison lo scorso 18 settembre, facendo un passo avanti da membro del suo staff. Era partito discretamente, con 13 punti ottenuti in 11 partite, il che gli è valso il 14 novembre la trasformazione del suo ruolo ad interim in un incarico stabile fino al termine della stagione. Le cose tuttavia da allora non sono andate bene, con il club di Championship (la seconda divisione inglese) che ha inanellato nove partite di fila senza vittorie, inducendo il club gallese all'esonero dopo 118 giorni.

Hudson, che aveva trascorso cinque stagioni nel Cardiff come giocatore tra il 2009 e il 2014, è stato rimosso dopo che la squadra ha pareggiato sabato scorso in casa contro il Wigan ultimo in classifica, lasciando i Bluebirds in quartultima posizione, soltanto un posto sopra la zona retrocessione. La prima metà del video postato dalla moglie del tecnico mostra i due figli di Mark che applaudono eccitatissimi quando il padre dice loro che gli è stato conferito l'incarico al Cardiff, con uno dei due bambini che esclama: "Lo dirò a tutti i miei amici". Poi il ragazzo abbraccia suo padre e gli dice: "Sapevo che ce l'avresti fatta. Sei una leggenda".

La seconda parte del filmato segna uno stacco traumatico con quell'atmosfera di gioia. Le immagini diventano struggenti, mentre si vede Hudson in piedi di fronte ai suoi figli dire loro: "Non sono più l'allenatore". Una scena che spacca il cuore, con i due ragazzi che corrono verso di lui per abbracciarlo, stavolta con ben altro significato. Non c'è condivisione della felicità ma della sofferenza. Si sente il tecnico dire ai ragazzi: "Allora usciremo tutti a cena stasera e poi domani faremo i bagagli e andremo a casa". Già, è arrivato il momento di lasciare la città dove i figli sono nati. Il video si conclude con Mark che dice: "È una buona cosa, no? Non preoccupatevi, questo è il calcio".

Marie-Louise ha scritto a corredo del filmato: "Sono stata combattuta se pubblicare questo video o meno, è personale, è crudo, è un massimo e un minimo devastante. È molto facile pubblicare solo i momenti migliori, le parti perfette della tua vita sui social, ma non è la vita reale. C'è anche un lato del calcio (a meno che tu non sia nell'ambiente) che non vedrai mai. Il capitolo di Mark al Cardiff è finito e siamo sventrati. Questo video mostra il momento in cui a Mark è stato offerto un posto al Cardiff e quale opportunità fosse. Un'occasione per tornare nel luogo che chiamiamo casa (e che chiameremo sempre casa) e dove conserviamo tanti ricordi preziosi, un luogo in cui abbiamo amici che sono una famiglia, la città in cui sono nati i nostri ragazzi, il luogo che ci ha dato la pace".

"Alcuni potrebbero chiedersi perché ho registrato l'ultima parte del video, ma volevo registrarlo per i ragazzi, per Mark, per mostrarglielo quando saranno più grandi e anche per mostrare quanto questa opportunità significasse per noi come famiglia – ha spiegato la moglie di Hudson – Il calcio può metterti alla prova fino ai tuoi limiti, mettere alla prova la tua relazione, allontanarti dalla tua famiglia, ma come sempre faremo questo viaggio insieme. Saremo sempre i sostenitori numero uno di Mark e siamo così orgogliosi di tutto ciò che ha realizzato finora. Come ha detto Mark: Questo è il calcio. È un ottovolante che cavalcheremo per gli anni a venire. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto".