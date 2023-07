L’allenatore del Lumezzane spoilera il prossimo colpo di mercato del Milan: ha parlato con Pioli L’allenatore del Lumezzane si è lasciato andare ad un vero e proprio spoiler sul mercato del Milan dopo l’amichevole di ieri, parlando dei possibili neoacquisti che arriveranno.

A cura di Marco Beltrami

Prime prove di nuovo Milan nell'amichevole contro il Lumezzane. La squadra di Pioli ha rifilato 7 gol alla compagine che milita nel campionato di Serie C con in campo alcuni volti nuovi arrivati dal mercato, ovvero Pulisic (autore di due assist) e Loftus-Cheek. La strada per arrivare pronti al fischio d'inizio della nuova stagione è ancora lunga, anche perché la sessione di trattative è apertissima e arriveranno altri giocatori. È quello che ha confermato anche il tecnico del Lumezzane protagonista di quello che si può definire come uno spoiler.

Jimenez, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Romero e Sportiello. Il Milan si è già mosso in maniera massiccia sul mercato in entrata, ma ha ancora dei colpi in canna. Nelle ultime ore non sono mancate notizie e indiscrezioni sulle prossime mosse dei dirigenti rossoneri, che stanno sicuramente sfruttando anche il famoso algoritmo diventato centrale nel progetto dopo l'addio a Paolo Maldini e Massara.

Le amichevoli in questo senso offrono sempre un'occasione per provare a carpire indizi su quelle che potrebbero essere le nuove mosse del club per rinforzare la rosa. Se dopo il match tutti con la bocca cucita in casa Milan, a parlare rivelando qualcosa di importante è stato il mister avversario, ovvero Arnaldo Franzini. Quest'ultimo di fronte alla telecamere ha parlato del colloquio avuto con Stefano Pioli in occasione del confronto.

A suo dire il modulo utilizzato dai rossoneri, ovvero il 4-3-3, conferma che la società sta cercando altre pedine funzionali alla causa sul mercato: "Stavano cercando di cambiare, ma poi si è visto. Da quello che si legge credo che sia il modulo con cui il Milan sicuramente partirà e credo che stia comprando giocatori anche adatti a questo tipo di gioco".

A sorpresa poi il tecnico ha regalato un vero e proprio spoiler parlando del mercato del Milan: "A parte il discorso tattico più che altro è stato un discorso sugli acquisti nuovi. Su come ha trovato e sta trovando i giocatori, e probabilmente arriverà anche qualcos’altro di importante. Mi sembra di aver capito così, non so chi, ma ho capito che il mercato non è finito".

Non ha voluto fare nomi Franzini ma ha confermato che il prossimo colpo di mercato riguarderà l'attacco, con l'arrivo dunque di un centravanti: "Penso di aver capito davanti, sicuramente". D'altronde è noto che il Milan sta cercando di rinforzare il reparto offensivo, con i nomi che sono quelli dei soliti nomi, ovvero Scamacca, Morata, Taremi, Isaksen e Chukwueze con quest'ultimo in pole nelle ultime ore. Chissà come avrà preso Pioli le parole di Francini, forse avrebbe voluto una maggiore discrezione.