Calciomercato, news di oggi in diretta: Inter, Balogun in cima alla lista per l’attacco. Il Milan pressa per Chukwueze

L'Inter ha messo il giovane americano Balogun in cima alla lista per completare il proprio attacco, c'è da convincere l'Arsenal. Resiste anche la candidatura di Morata, poi ci sono anche Beto e Scamacca. Tra i pali si prova a chiudere velocemente Sommer dal Bayern per rimpiazzare Onana ufficializzato dal Manchester United. Il Milan continua a lavorare col Villarreal per abbassare il prezzo di Chukwueze per l'attacco, stesso braccio di ferro in atto col Valencia per Musah a centrocampo.

La Juventus dovrebbe restare così in attacco, salvo offerte monstre per Vlahovic, il che significa che Lukaku non approderà in bianconero. Per la fascia piace Holm, ma non c'è intesa con lo Spezia sul prezzo. Il Napoli deve sostituire Kim al centro della difesa: l'austriaco Danso è la prima scelta, ma il Lens chiede tanto. Vicino l'accordo con Osimhen sul rinnovo di contratto, con un robusto aumento di stipendio. La Roma non molla Morata per il reparto offensivo e spinge per Renato Sanches a centrocampo.