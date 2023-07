L’allenamento impossibile dell’Atletico Madrid: i giocatori devono affrontare una rampa infernale Il particolare allenamento dell’Atletico Madrid: al centro di allenamento è posizionata una rampa impressionante che spaventa i giocatori.

A cura di Ada Cotugno

In pochi potrebbero affrontare la preparazione estiva dell'Atletico Madrid: come ogni anno, anche questa volta i Colchoneros si allenano in vista del prossimo campionato con la temutissima "rampa infernale" del professor Ortega.

Il nome è già tutto un programma e non è stato scelto a caso. Il preparatore atletico del club spagnolo al suo arrivo ha fatto costruire una vera e propria rampa all'interno del centro sportivo Los Ángeles de San Rafael. E ovviamente è anche la parte meno piacevole di tutto l'allenamento.

Il suo funzionamento è davvero molto semplice: i giocatori prendono una rincorsa di circa 5 metri prima di affrontare i 15 metri di salita in pieno sprint e ripetono il percorso 4 volte con una breve pausa di 45 secondi tra una sessione e l'altra.

Le immagini però sono impressionati, dato che chi affronta la rampa sembra davvero spiccare il volo prima di raggiungere il punto più alto. La spaventosa angolazione di 45 gradi è stata studiata appositamente da Ortega per potenziare i suoi allenamenti.

In questo modo i giocatori riescono a potenziare al massimo i muscoli delle gambe e a regolare tutto il sistema cardiocircolatorio, allenando quell'esplosività che poi farà la differenza durante le partite.

Guardando la rampa dal punto di inizio si ha sensazione di dover scalare un muro, vista la spaventosa pendenza della salita che è diventata una dei marchi di fabbrica della preparazione dell'Atletico Madrid. Tutti devono affrontarla e ogni estate puntualmente ritorna al centro di tutti gli allenamenti spaventando soprattutto i nuovi arrivati che non hanno mai avuto nulla a che fare con uno strumento del genere.

La rampa ideata dal professor Ortega vista dal basso

Il professor Ortega non si nasconde: sa benissimo che il suo allenamento unico al mondo comporta grande fatica e che i suoi ragazzi torneranno a casa con le gambe completamente doloranti, ma ha già dimostrato che stingere i denti in estate e affrontare la rampa infernale darà grandi frutti durante la stagione.