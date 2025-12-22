L’albo d’oro della Supercoppa Italiana, la classifica di chi ne ha vinte di più

Si assegna la 38^ edizione della Supercoppa Italiana, competizione inaugurata nel 1988: a sfidarsi saranno Napoli e Bologna. L’albo d’oro e la classifica di chi ne ha vinte di più.

La Supercoppa Italiana è uno degli appuntamenti simbolo del calcio nazionale: una sfida secca, nata per aprire la stagione o, negli ultimi anni, per arricchirla con un evento di grande richiamo internazionale.

Dal primo trofeo assegnato nel 1988 a oggi, la competizione ha messo di fronte campioni d’Italia e vincitori della Coppa Italia (o finaliste, nel nuovo format), diventando una vetrina di prestigio e un banco di prova per le grandi del nostro calcio.

L’albo d’oro racconta non solo chi ha sollevato il trofeo, ma anche l’evoluzione del calcio italiano attraverso le sue squadre più vincenti: il Napoli può proseguire il suo ciclo con un'altra vittoria mentre il Bologna potrebbe scrivere per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro.

Leggi anche Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana: il montepremi per Napoli o Bologna

Chi ha vinto più volte la Supercoppa Italiana?

In cima alla classifica delle squadre più titolate c’è la Juventus, che guida l’albo d’oro con il maggior numero di successi: la Vecchia Signora si è aggiudicata la Supercoppa Italiana ben nove volte. I bianconeri hanno saputo imporsi in diverse epoche, confermando una continuità di rendimento che li ha resi protagonisti assoluti anche in questa competizione.

La Juventus festeggia la vittoria nel 2019.

Alle spalle della Juve troviamo Inter e Milan, appaiate tra le inseguitrici più immediate. Entrambe hanno scritto pagine importanti della storia della Supercoppa, spesso affrontandosi direttamente o vincendo in momenti chiave delle rispettive ere vincenti. Subito dopo si colloca la Lazio, capace di sfruttare al meglio le occasioni avute e di lasciare il segno soprattutto negli anni Duemila.

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana: tutti i vincitori

La Supercoppa Italiana è nata inizialmente con la classica sfida tra campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia, e più recentemente con formule allargate a quattro squadre e sedi internazionali. Ogni edizione ha contribuito ad arricchire una storia fatta di finali secche, supplementari, calci di rigore e colpi di scena.

La Juventus domina l’elenco dei vincitori, seguita da Inter e Milan, che insieme hanno monopolizzato gran parte delle edizioni. La Lazio si è ritagliata un ruolo da outsider di lusso, mentre Roma e Napoli l'hanno vinta due volte. Parma, Sampdoria e Fiorentina completano il quadro delle squadre che almeno una volta hanno alzato il trofeo.

La Juventus è il club più vincente nella storia della competizione con nove successi: qui durante la festa nell’edizione del 1997.

L’albo d’oro della Supercoppa Italiana non è solo una lista di nomi, ma uno specchio fedele del calcio italiano: racconta cicli vincenti, rivalità storiche e l’evoluzione di una competizione che, pur cambiando format e sede, continua a conservare il suo valore simbolico. L'elenco delle squadre più vittoriose in questa competizione: