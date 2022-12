L’albo d’oro dei Mondiali: la classifica di chi ne ha vinti di più e quanti ne ha vinti l’Italia Solo otto nazionali hanno vinto i Mondiali di calcio. Il Brasile è la squadra che vanta il maggior numero di successi, ma non vince dal 2002. L’Italia ha conquistato 4 volte la Coppa del Mondo.

A cura di Alessio Morra

Sono solamente otto le squadre che hanno iscritto il proprio nome nell'albo d'oro dei Mondiali di calcio. Il club è veramente molto ristretto se si considera che sono state disputate ventuno edizioni della Coppa del Mondo e che fino al 1994 solo sei nazionali avevano sollevato il trofeo. Il Brasile è la squadra che vanta il maggior numero di successi, ben cinque. Argentina e Uruguay le altri squadre vincitrici del SudAmerica. Mentre per l'Europa hanno vinto cinque nazionali. Germania e Italia quelle con il maggior numero di trionfi.

Quali sono le squadre che hanno vinto più mondiali

Otto nazionali hanno vinto i Mondiali di calcio, sei sono riusciti a conquistare il trofeo almeno due volte. Il Brasile vanta addirittura 5 successi, i primi tre con Pelé in campo (1958, 1962, 1970). Poi la Selecao ha vinto anche nel 1994, ai rigori in finale contro l'Italia, e nel 2002, quando Ronaldo il ‘Fenomeno' mandò al tappeto la Germania. 4 le vittorie dell'Italia e della Germania, che ha vinto il titolo negli anni '50, '70 nel 1990 e negli anni '10 del ventunesimo secolo.

Due le vittorie invece dell'Argentina e dell'Uruguay. La Seleccion ha vinto nel 1978 e nel 1986 con Maradona dominatore assoluto. Mentre si perdono nella notte dei tempi del calcio i prestigiosi successi della Celeste, che ha vinto la prima storica edizione e poi ha trionfato nel 1950 dando vita al ‘Maracanazo'. Nel 1998 e nel 2018 invece ha vinto la Francia.

Ecco la classifica della nazionale che ha vinto più mondiali:

Brasile 5

Germania 4

Italia 4

Argentina 2

Uruguay 2

Francia 2

Inghilterra 1

Spagna 1

Quanti mondiali ha vinto l'Italia

Sono ben quattro i Mondiali vinti dall'Italia. Gli Azzurri sono stati i primi a vincere due edizioni consecutive, ci sono riusciti negli anni Trenta quando in panchina c'era Vittorio Pozzo che guidò la squadra al successo nell'edizione del 1934, organizzata in Italia e vinta a Roma battendo in finale la Cecoslovacchia. Nel 1938 arrivò il bis. Gli Azzurri nella finale disputata allo Stadio Colombes di Parigi sconfissero 4-2 l'Ungheria.

Dino Zoff riceve la Coppa del Mondo dal Re di Spagna, Juan Carlos, in primo piano Gentile festeggia.

C'è stato poi un lungo digiuno che si è rotto con il Mundial del 1982, quello vinto dalla meravigliosa squadra di Bearzot che dopo un avvio con tre pareggi batté Argentina (2-1), Brasile (3-2), Polonia (2-0) e in finale la Germania Ovest per 3-1 nel segno di Paolo Rossi, che fu anche il capocannoniere. Nel 2006 la quarta stella. La Nazionale guidata da Lippi rese azzurro il cielo sopra Berlino vincendo ai rigori la finale con la Francia, dopo aver sconfitto Australia negli ottavi, Ucraina ai quarti e in semifinale i padroni di casa della Germania.

L'albo d'oro dei Mondiali di Calcio dal 1930 ad oggi