L'agguato dei tifosi della Fiorentina armati di scala nel settore del Betis: "Una vergogna" Alcuni tifosi della Fiorentina sono passati da un settore all'altro avvalendosi di una scala rubando poi uno striscione del Betis. L'agguato sotto gli occhi di tutto lo stadio.

A cura di Fabrizio Rinelli

La sfida tra Fiorentina e Betis Siviglia valida per la semifinale di ritorno di Conference League ha visto gli spagnoli vincere contro la viola ai tempi supplementari e approdare nella finale contro il Chelsea. Una partita che però, così come accaduto nella partita d'andata, è stata contrassegnata dai disordini tra le due tifoserie. In Spagna il caos ci fu in strada, dunque all'esterno dello stadio dei biancoverdi, in questo caso invece quello che è successo è stato ben visibile da tutto lo stadio che ha assistito a una scena alquanto insolita orchestrata da alcuni tifosi della Fiorentina.

In queste ore sono diversi i video che circolano sui social e che inquadrano il settore ospiti dello stadio Franchi di Firenze raggiunto da alcuni sostenitori della squadra viola. Vista la ristrutturazione dell'impianto in corso, i tifosi della Fiorentina si trovavano praticamente a poca distanza dal settore occupato dal pubblico spagnolo. Solo una parte di stadio era rimasta vuota per evitare che i supporters delle due squadre fossero del tutto vicini. A un certo punto si nota un gruppo di tifosi viola che avvalendosi di una scala riesce a staccare uno striscione del Betis.

Incredibile quanto accaduto. Dalle immagini si notano alcune persone incappucciate che avvalendosi di una scala di colore giallo riescono a superare le barriere che ci sono tra un settore e l'altro piombando indisturbati nella zona riservata ai sostenitori spagnoli. Qui riescono a staccare uno degli striscioni appesi dai biancoverdi poco prima della partita assicurandosi il bottino. Le immagini sono riprese dai tifosi sugli spalti ma anche da sostenitori spagnolo che hanno assistito increduli a quanto accaduto prendendosela anche col sistema di sicurezza italiano.

La rabbia dei tifosi spagnoli: "È una vergogna"

"È una vergogna" si sente chiaramente dire dal filmato in cui un tifoso spagnolo armato di smartphone tenta di allontanare i tifosi della Fiorentina minacciando di far circolare il video con i loro volti scoperti. "Non è possibile" dicono altri sottolineando l'assenza totale della security e della polizia che hanno fatto agire indisturbati i sostenitori della viola. Di fatto nelle immagini che scorrono si vedono poi i tifosi della Fiorentina allontanarsi velocemente dopo aver recuperato la scala e lo striscione lasciando i sostenitori spagnoli increduli. La risposta dei tifosi del Betis è stato poi un lancio di oggetti e razzi ma senza riuscire nell'intento di allontanarli.