L’addio di Mourinho ha fatto crollare la Roma, Trpisovsky è sicuro: “Guardate dov’è senza di lui”

A cura di Ada Cotugno

José Mourinho fa discutere a Roma anche quando si trova a migliaia di chilometri di distanza. I giallorossi stanno provando a riprendere il filo della stagione con Claudio Ranieri che, dopo la sconfitta contro il Napoli all'esordio in panchina, ha ottenuto un pareggio importantissimo in casa del Tottenham in Europa League. Anche lo Special One è nella stessa competizione e il suo umore è decisamente migliore: il suo Fenerbahce ha vinto contro lo Sparta Praga, imbattuto nelle ultime 19 gare casalinghe, e l'allenatore avversario non ha perso l'occasione per lanciare il dibattito su cosa sta accadendo alla sua vecchia squadra dal momento in cui il portoghese è andato via, individuando l'esonero come uno dei fattori scatenanti della crisi vista in questa stagione.

La frecciata alla Roma senza Mourinho

Non c'è cattiveria nelle parole di Trpisovsky che voleva fare soltanto un elogio sentito al suo avversario. Ma, vedendo come è andata la situazione, sembra quasi una beffa per la Roma che si è ritrovata in una situazione difficilissima con tre allenatori cambiati nel giro di pochi mesi. L'allenatore dello Sparta Praga ha reso onore alla vittoria del Fenerbahce di Mourinho che si trova in un grande momento di forma: la mano del portoghese si vede per lo stile del gioco e l'atteggiamento dei protagonisti e in turchi sono in netta contrapposizione ai giallorossi che invece fanno grande fatica.

Nella conferenza post partita Trpisovsky ha voluto fare i complimenti allo Special One citando anche la Roma: "José Mourinho è un allenatore che seguiamo da sempre. Mostra il suo stile in ogni squadra. Ora guardiamo tutti la situazione della Roma dopo la partenza di Mourinho, dove si trova senza di lui". Il suo messaggio è legato all'esonero di Mourinho da parte dei giallorossi che secondo lui non ha portato nessun beneficio al club, finito a lottare contro tante difficoltà.