La vendetta natalizia di José Mourinho: interrompe un giornalista e lo mette in punizione

Gli interventi di José Mourinho in sala stampa al Benfica fanno ormai più discutere per la sua personale battaglia contro i giornalisti che per i temi tattici della partita. Così è stato anche dopo la vittoria contro il Famalicão, quando l'allenatore portoghese, sempre molto attento a queste cose, se l'è presa con uno dei presenti. Una vendetta vera e propria dopo quella che, a suo dire, è stata una falsità.

Mourinho contro un giornalista prima di Natale

Non aspettava altro il 62enne tecnico portoghese che, di fronte all'intervento del cronista, è entrato in tackle interrompendolo: "Pensavo che mi avresti chiesto un commento sulla notizia falsa che hai scritto su di me". Un riferimento a qualcosa che non gli era piaciuto e su cui ha chiesto chiarimenti alla sua maniera.

La vendetta dell'allenatore del Benfica

Di fronte alla replica imbarazzata dell'addetto ai lavori, Mourinho ha poi ribadito a più riprese la sua idea: "Falso, falso". Poi la chiusura con la punizione di non rispondere alla sua domanda: "Dato che sono, diciamo, il soggetto di quella storia, ti dico in tutta onestà che è falsa. Sei in punizione e non ti risponderò, magari la prossima volta". Una brutta sorpresa di Natale per il giornalista, con la dimostrazione dell'attenzione di Mourinho a tutto quello che accompagna i match del suo Benfica.

Non è la prima volta che l'ex Inter e Roma si scaglia contro qualcuno in conferenza. Si sente infatti quasi perseguitato l'allenatore e non perde occasione per mettere a posto chi lo interroga sui temi caldi del momento. Accade in Portogallo e accade anche quando ci sono le sfide europee, come dimostrato da quanto accaduto, per esempio, dopo la prestigiosa vittoria sul Napoli, in cui ha elogiato non uno dei volti noti della sala stampa, ma un ragazzo alle prime armi. Imprevedibile e polemico, lo Special sta cercando di sistemare non solo il Benfica, ma anche i cronisti.