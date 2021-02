Annullati i Campionati Europei Under 19 maschili e femminili. È quanto si legge nella nota diramata dalla Uefa che, dopo aver annullato la Youth League, ha deciso di cancellare anche un'altra competizione giovanile. L'edizione 2021 del torneo infatti non si disputerà a causa della diffusione della pandemia da Covid-19 che sta creando gravi problematiche dal punto di vista organizzativo. La Uefa ha deciso di tutelare la salute degli atleti mettendola ovviamente al primo posto nonostante il mancato svolgimento delle competizioni giovanili che da sempre rappresentano una vetrina importante per club e giocatori.

Questo tipo di manifestazioni infatti sono fondamentali per le varie società che da sempre attingono dai vari tornei giovanili per cercare di puntare sui talenti da valorizzare una volta acquistati. “Il Comitato esecutivo ha considerato che, date le attuali restrizioni applicate dai vari governi e in vigore in questo momento, le trasferte delle squadre e l’organizzazione dei tornei giovanili sarebbero state estremamente difficili – scrive la Uefa in una breve nota -. Tutte le federazioni UEFA hanno appoggiato questa decisione d0po essere state consultate. La salute e la sicurezza dei giovani atleti deve avere la priorità con le circostanze attuali”.

Con la Youth League e i Campionati Europei Under 19 maschili e femminili annullati, la Uefa ha preso una decisione importante per cercare di tutelare quanti più atleti possibili. Così come accaduto per Champions ed Europa League, sono state soprattutto le modalità di organizzazione delle trasferte da un Paese all'altro, viste le ultime restrizioni, a rendere difficile tutto l'iter logistico solitamente previsto in questi casi. Ecco perché la Uefa giovedì scorso decise di far giocare in Italia le gare di Arsenal e Manchester United contro Benfica e Real Sociedad.