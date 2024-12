La trasformazione fisica di Pogba dopo la squalifica per doping: si allena per tornare a giocare Pogba mostra un fisico perfetto e si allena anche in vacanza: da marzo potrà tornare a giocare dopo la fine della squalifica e nel frattempo sta aspettando il contratto giusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

Paul Pogba si concede poco riposo in queste vacanze e continua a lavorare per tornare in campo in perfetta forma. Dopo la riduzione della squalifica per doping e la rescissione di contratto con la Juventus il francese vuole rimettersi in gioco, ma non ha ancora sciolto tutti i nodi sul suo futuro. Da gennaio potrà allenarsi regolarmente in gruppo, ma ufficialmente la sua squalifica finirà soltanto nel mese di marzo.

Avrà un paio di mesi a disposizione per racimolare qualche presenza e pensare già alla prossima stagione, ma nel frattempo il centrocampista si è rimesso in moto in attesa di offerte. In un video pubblicato dalla moglie su Instagram si vede il giocatore intento a svolgere un allenamento, senza maglietta e con un fisico perfetto come se non avesse mai smesso di giocare i tutto questo tempo.

Pogba a lavoro per il ritorno in campo

Il centrocampista è a Miami con tutta la famiglia per godersi qualche giorno di vacanza, ma in realtà continua ad allenarsi. Da quasi due anni non gioca una partita, ma a vedere il suo fisico non si direbbe: dalle immagini pubblicate dalla moglie Zulay Pogba appare in forma smagliante, pronto per vestire subito la maglia di una nuova squadra e ritornare in campo per riprendere il filo della carriera.

Ha ancora qualche anno a disposizione per lasciare il segno, ma non ha ancora deciso con quale club ricominciare. Le indiscrezioni più forti lo legavano al Marsiglia di Roberto De Zerbi, soprattutto perché la Francia è tra le destinazioni più gradite, ma al momento non ci sono segnali di una vera trattativa. Un'altra pista era la suggestione Corinthians, meta esotica ma più difficile da percorrere. In ogni caso l'obiettivo è quello di arrivare a marzo con un nuovo contratto e anche dai post sui social si capisce che Pogba sta lavorando per il suo ritorno. Assieme al video la moglie ha pubblicato anche alcune emoji che indicano silenzio, probabilmente rivolte ai detrattori del francese.