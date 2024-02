La tifosa di 98 anni soffre di demenza ma ricorda l’inno del Leeds: l’amore per il calcio supera ogni cosa Una tifosa di 98 anni soffre di demenza senile ma ricorda a memoria le parole dell’inno del Leeds United: un video pubblicato da una giornalista della BBC dimostra come l’amore per il calcio riesca a superare ogni cosa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Una tifosa di 98 anni soffre di demenza senile ma ricorda a memoria le parole dell'inno del Leeds United. Nelle scorse ore è diventato virale un video pubblicato su X da una giornalista della BBC, Bek Homer, in cui si vede proprio questa signora, Leslie, che canta in mezzo ad altre persone la canzone che viene intonata ad Elland Road ogni volta che i Whites giocano in casa.

Si tratta del famoso inno del Leeds United, "Marching on Together", e l'occasione in cui è stato registrato il video è la gara in cui i Whites hanno vinto sul Leicester: le due squadre sono prime in classifica in Championship, l'equivalente della nostra Serie B, e la squadra di Daniel Farke ha vinto per 3-1.

La giornalista che ha pubblicato il video ha scritto questo nel suo post: "Qualunque sia la squadra che sostieni, non puoi negare che questo è un momento meraviglioso. Leslie ha 98 anni e soffre di demenza. Fatica a ricordare le persone a lui più vicine ma ricorda questa canzone. Suo figlio Steve ha condiviso questo video con me".

"Marching on Together" è il nome dell'inno del Leeds United scritto da Les Reed e Barry Mason che venne pubblicata nel 1972 e rimase nella UK Singles Chart per quasi tre mesi, raggiungendo la top 10: come già anticipato, si tratta di una canzone che viene sempre intonata prima del calcio d'inizio e dell'inizio del secondo tempo di ogni partita casalinga a Elland Road. È una sorta di rito per ogni tifoso del Leeds, che si alza e canta quando risuona negli altoparlanti dello stadio con la sciarpa verso il cielo.

Il Leeds United di Gnonto è secondo in classifica a sei punti dal Leicester di Enzo Maresca, che sta dominando il campionato ma nell'ultimo turno si è dovuto arrendere ad Elland Road sotto i colpi di Roberts, Gray e Bamford. I Whites si giocano con l'Ipswich Town il secondo posto, che vale la promozione in Premier League.